Pedri González no será el único futbolista tinerfeño en el Mundial de fútbol de 2026

Uno con España, Pedri González, y otro con Argentina, Nico Paz. En el Mundial que se celebrará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, coincidirán dos jugadores nacidos en Tenerife. Algo único. El nombre del centrocampista del Barcelona ya había trascendido. Era uno de los fijos del seleccionador Luis de la Fuente y no hubo ninguna sorpresa cuando el técnico riojano confirmó la lista de citados. El del volante del Como 1907 no estaba tan claro.El santacrucero había entrado en la convocatoria previa elaborada por Lionel Scaloni. Este viernes pasó el corte definitivo y podrá vivir su primer Mundial -Pedri ya estuvo en el de Catar-.

Nico está con la albiceleste por la nacionalidad de su padre, el exjugador del Tenerife Pablo Paz, y de su madre. Pablo llegó a la Isla en 1996 para reforzar al equipo que alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA con Jupp Heynckes en el banquillo. También participó en un Mundial, el de Francia 1998. Al finalizar su relación laboral con el club tinerfeño, fijó su residencia en la Isla, donde su hijo empezó a formarse como futbolista. Aprendió en el San Juan y también en la base del Tenerife antes de dar el salto a la Fábrica del Real Madrid. Su paso por el Castilla no fue el techo de Nico. El 8 de noviembre de 2023 debutó con el primer equipo en un partido en el Santiago Bernabéu ante el Braga, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti le dio esa oportunidad como sustituto de Fede Valverde.

Del Real Madrid al Como 1907

A lo largo de esa campaña añadió siete presencias más con los mayores, dos más en la máxima competición continental -gol al Nápoles-, cuatro de Liga y una de la Copa del Rey. Pero esa proyección no le sirvió para ganarse un sitio en el plantel blanco. En el verano de 2024 fue traspasado a un equipo recién ascendido a la Serie A, la Primera División de Italia. Su entrenador, Cesc Fábregas, lo tuvo claro y apostó por el tinerfeño. En su primera campaña, 35 encuentros disputados y seis goles. En la siguiente, 35 y 12 para guiar al Como a su primera clasificación para la Champions. Paz fue nombrado el mejor mediocentro del curso 25/26.

Con Leo Messi y compañía

A esas alturas, Nico ya había cogido rodaje en la selección argentina. Scaloni no quiso dejarlo escapar y le brindó el debut en abril de 2024, en un duelo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bolivia. Desde entonces ha sido fijo en los planes del seleccionador, aunque faltaba que su nombre figurara entre los 26 definitivos que estarán en la cita americana de ese verano. Con él, figuras como Leo Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Dibu Martínez...

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Argentina debutará ante Argelia el 17 de junio y completará la fase de grupos midiéndose a Austria (22) y Jordania (28).