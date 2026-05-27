Canarias despliega su mayor armada en busca del oro en el Mundial de México

Un vuelo desde Tenerife, otro desde Gran Canaria, seleccionados que hacen encajes de bolillos en su agenda personal para no perderse una cita de tintes históricos, y una concentración que arranca sobre la marcha, ya en territorio mexicano. Todo desemboca en Acapulco, sede desde este fin de semana de un Mundial, el de footgolf, al que la amplia expedición canaria, la mayor en la historia de los grandes torneos, llega con hambre de título después de haberse quedado a las puertas en las últimas dos ediciones.

Tres representantes isleños atienden a la llamada de El Día en Ciudad de México, en las horas previas al desplazamiento hacia Acapulco. Lo hacen con el cansancio del viaje en el cuerpo –se les nota en la voz–, pero también con esa ilusión del que sabe que está a punto de vivir uno de esos momentos que, como escribió García Márquez, «hay que vivir para contarlos». Al frente, Cherre Bello, referente del footgolf canario y español y uno de los motivos por los que hoy varios de esos tinerfeños están en un Mundial. A su lado, una amplia representación isleña que deja claro hasta qué punto ha crecido este deporte en el Archipiélago.

Además de Cherre, Canarias contará en el Mundial, en categoría absoluta, con los tinerfeños Sandro Rodríguez, Eduar González e Iván Abreu, además del majorero Abisay Padilla. En categoría sénior estarán los también tinerfeños José López, Moisés Reyes y Zeben Díaz. En féminas participará Esther Montiel, igualmente tinerfeña. Además, Samuel Padilla, de Fuerteventura, y Airam Cabrera, exfutbolista tinerfeño afincado en Andalucía, disputarán el Mundial individual. Juntos forman una generación que ha ayudado a colocar a España entre las grandes potencias mundiales del footgolf.

El valor de la experiencia

El líder de los abanderados canarios es Cherre Bello. Afronta su tercer Mundial –Marrakech 2018, Orlando 2023 y ahora Acapulco 2026; además de Reino Unido 2019, Hungría 2021 y Turquía 2024 en Eurocopas– con la misma ambición de siempre, como si no hubieran pasado los años. Es, además, quien mejor simboliza la evolución del deporte –desde las primeras patadas en campos de golf a ver como su selección le compite de tú a tú a Francia, Argentina o Eslovaquia– y, curiosamente, esta será «casi seguro» su última cita planetaria, ya que su apretada agenda como entrenador de Las Zocas le impide acudir a las pruebas del Campeonato de España, donde se suman los puntos que dan acceso al Mundial.

Objetivo semifinales

«Estamos en la terna de favoritos para intentar llegar como mínimo a semifinales», explica el jugador sanmiguelero, aunque avisa de que «hay potencias», las ya mencionadas, «que son más fuertes porque tienen más años de experiencia».

Los tinerfeños, antes de partir hacia Acapulco. / El Día

El también isleño Sandro Rodríguez, uno de los grandes nombres propios del combinado nacional, comparte exactamente la misma sensación. «Cada vez estamos mejor preparados», afirma. Cree que el cambio de directiva vivido hace dos años marcó un antes y un después en la profesionalización del footgolf y que «todo ha ido encaminado a intentar llevarlo de la mejor manera posible y ser profesionales dentro de lo que cabe». No se esconde al hablar de objetivos. «Mis expectativas son altas en las dos competiciones», señala sobre el torneo individual y el campeonato por selecciones.

Sandro, entre los mejores del mundo

Sandro ya sabe lo que es competir entre los mejores del planeta. En el Mundial de Orlando firmó un sobresaliente puesto 19 entre más de mil jugadores. «El objetivo en Acapulco», comenta, «es mejorar esa marca». En cuanto al torneo colectivo, se marca como meta «superar la barrera de las semifinales».

Cherre, que conoció este deporte hace ya nueve años y que incluso da nombre a su propio torneo –el Torneo de Footgolf Amigos de Cherre, que el próximo 20 de junio celebrará su novena edición–, ha tratado desde entonces de contagiar la pasión que siente por el footgolf. «Es un deporte supernoble», asegura.

«Una segunda vida»

No es el único que lo verbaliza en esos términos. Eduar González, otro de los integrantes de la expedición canaria, reconoce que este deporte le ha dado «una segunda vida». Su historia es, probablemente, una de las más emotivas. Jugó al fútbol hasta que las lesiones de rodilla terminaron frenando su carrera. A los 16 años, un mal diagnóstico de una luxación de rótula que, año y medio después, derivó en una rotura de ligamento cruzado acabó alejándolo del balón. Durante casi dos décadas ni siquiera quiso volver a tocar uno.

El footgolf apareció como una especie de vuelta a todo aquello. Le devolvió la sensación de competir y, quizá, una parte de sí mismo. «Siempre he tenido esa espinita clavada y el volver a competir nuevamente es un lujo para mí», reconoce. Ahora aterriza en el Mundial después de una preparación muy seria. Trabaja con readaptador físico, nutricionista, fisioterapeuta y médico rehabilitador para cuidar unas rodillas castigadas por cinco operaciones. «Soy un cabezota», dice riendo. «O la hago bien o no la hago».

Destila constancia, algo que Cherre le valora una y otra vez. Y los resultados, al final, le dan la razón. Eduar llega a México como campeón de España por parejas y convertido en uno de los jugadores españoles más en forma del momento.

Cherre, Sandro y Eduar. Tres isleños –que representan a muchos otros– y tres deseos distintos que se condensan en uno solo: lograr el primer Mundial de la historia del footgolf para España.