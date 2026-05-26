Asier Gayoso, entrenador-jugador del Arona Tenerife Guanches: "Creo que nos conformamos con haber llegado a la final"

No habrá título tinerfeño en la Liga Élite de hockey línea. Ni siquiera un final de temporada justo para el Arona Tenerife Guanches, segundo en la fase regular y finalista ante el favoritísimo Molina Sport de Gran Canaria, gran dominador del deporte nacional en los últimos años. El cuadro amarillo, que había vencido en la ida por 1-7, no tuvo piedad de los Guanches en la vuelta y se despachó con un doloroso 12-3. Los de Asier Gayoso, que esta temporada protagonizaron un gigante paso adelante para pasar de pelear por la permanencia hacerlo por los títulos, no pudieron levantar la Copa del Rey (también lo hizo el Molina) y ni siquiera fueron capaces de forzar el tercer partido (se hubiese jugado en territorio amarillo) en la final. Al contrario, cedieron por goleada en los dos partidos, pese a que en Liga el resultado fue de 4-5. La experiencia es un grado y en esta eliminatoria marcó claramente la diferencia.

¿Qué sensaciones le dejó la eliminatoria por el título ante el Molina? ¿Sorprendió el desenlace teniendo en cuenta que se preveía un cruce más igualado?

Pues la sensación y la realidad es que no competimos. Los dos partidos se nos hicieron muy largos muy pronto. Es verdad que en ambos empezamos perdiendo, pero conseguimos empatar, y eso demuestra que podíamos competir pese a ir por detrás en el marcador. El problema es que, cuando las cosas se torcían y el rival se ponía dos o tres goles arriba, el equipo se desconectaba prácticamente del partido. Creo que, de alguna manera, nos conformamos con haber llegado a la final. Competir en una final de playoff no tiene nada que ver con la liga regular, y eso lo hemos aprendido por las malas.

Fueron ustedes el equipo que mejor le plantó cara al Molina en toda la liga. ¿Por eso duelen todavía más estas derrotas?

Sí, sí. En la liga regular habíamos sido el equipo que más cerca había estado de ganarles un partido y llegábamos con esa esperanza a la final. Pero está claro que ellos son un equipo ya consolidado, que lleva trabajando con el mismo grupo de personas cuatro o cinco años juntos. Nosotros, en cambio, llevamos solo un año y, además, te diría que el 80% del equipo nunca había jugado unas finales por el título. Durante toda la temporada jugamos con un estilo muy arriesgado. Lo equiparo un poco al Barça de Flick, y nos pasó algo parecido a lo que le ocurrió al Barça en la Champions el año pasado: juegas siempre de la misma manera cuando quizá, en ciertos momentos, tienes que defender un poco más. Hemos jugado siempre a puerta grande o enfermería. Durante la temporada nos salió bien, pero esta vez tocó enfermería.

Por ahí puede estar el salto de calidad de este equipo de cara al próximo curso, ¿no? En lo que ha venido diciendo más de una vez, de actuar más como bloque, poner el talento individual al servicio del equipo y crecer como conjunto.

Sí, siempre se dice que para que un equipo sea campeón normalmente tiene que perder antes y aprender de la derrota. Nosotros queríamos saltarnos ese paso, pero tendremos que seguir ese proceso. Haber llegado a una final, estar ahí cerca y luego no competir, nos tiene que servir para aprender ciertas lecciones.

Eso sí, sería injusto que esa final manche el temporadón histórico que ha hecho el equipo.

No, obviamente la decepción es grande, pero incluso ya el mismo día y en los días posteriores analizas lo que ha sido la temporada, sobre todo en comparación con la anterior, y es una campaña de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos por el trabajo que hemos hecho. Como te digo, la plantilla es nueva, el equipo es joven y muy renovado, y hemos conseguido llegar a una final. Estamos entre los dos mejores equipos de España y eso, la verdad, es algo que hay que valorar muchísimo. Sabemos que vamos por buen camino, porque no cualquier equipo llega a una final, y menos en una competición tan reñida como esta. A principio de temporada nos marcábamos entrar en Copa y entrar en playoffs, y conseguimos ambas cosas.

¿Qué nota pondría?

Dos días después de perder la final, la verdad es que es difícil poner una nota y no sé si sería del todo justa, pero bueno, quizás del uno al diez, un siete estaría bien.

¿Es pronto para saber si cambiará mucho la plantilla?

La idea es mantener el núcleo de la plantilla. Habrá un par de cambios por dos motivos: primero, por mejora a nivel deportivo, y segundo porque hay jugadores que han finalizado su contrato y no renuevan por motivos personales o deportivos. Entonces sí que habrá que hacer algunos cambios, pero el objetivo del año que viene es mantener el núcleo de la plantilla y dar más oportunidades a los jóvenes, que esta temporada han tenido un progreso muy grande y que nos pueden ayudar.

¿Usted continuará?

Sí.

¿Repetir lo de esta temporada será el objetivo?

Sí, lo mínimo ahora tiene que ser eso. Ahora el listón lo hemos puesto muy alto. El año que viene, por los resultados obtenidos este año, tenemos la posibilidad de jugar la Supercopa de España a principio de temporada, que se juega a semifinal y final, y tenemos también la posibilidad de jugar la Copa de Europa. Entonces, son cuatro títulos a los que optamos. Y obviamente, lo mismo: en dos años tampoco puedes pretender ganar los cuatro títulos, pero sí que, teniendo esas cuatro opciones, tratar de competirlos todos, sobre todo la liga, que es el título al que más valor le damos, e intentar llegar lo más lejos posible y ganar las otras competiciones.