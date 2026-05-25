El mejor atleta del mundo, con opciones «muy avanzadas» de aterrizar en Canarias: Tenerife negocia la llegada de Mondo Duplantis

Tenerife se prepara para recibir a Yulimar Rojas y ve «muy avanzada» la llegada de Mondo Duplantis en 2027. A las puertas de la tercera edición del Canarias Athletics Invitational, que levanta este miércoles el telón en el CIAT de Tíncer con un cartel, el mejor de su historia, que reunirá a buena parte del mejor del atletismo mundial, llega el bombazo que apunta directamente a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la historia del deporte canario. La organización del mitin ya trabaja –y muy en serio– para traer el próximo año al considerado mejor deportista del planeta en 2025.

La revelación la hace Alberto Armas, promotor del torneo y una de las piezas capitales en el meteórico crecimiento de una competición que, en tres años, se ha afianzado dentro del circuito World Athletics Continental Tour Silver. «Nuestra filosofía es la de pensar en grande; me atrevería a decir que está bastante avanzado el poder contar el año que viene con Mondo Duplantis», confiesa.

Campeón olímpico, plusmarquista mundial y ganador del Laureus al mejor deportista del mundo en 2025, el pertiguista sueco podría pisar Tenerife por primera vez en 2027. «Todavía no está cerrado totalmente, pero es nuestra intención», insiste el organizador.

15 veces plusmarquista mundial

Acostumbra Duplantis a convertir cada aparición en un asalto al récord del mundo; ha pulverizado la plusmarca universal de salto con pértiga hasta en 15 ocasiones. La última, en marzo y ante su gente para poner el listón en los 6,31 metros. La imagen del sueco, en la Isla, persiguiendo otra marca histórica, cincela una de esas destinadas a quedarse para siempre en la memoria del deporte canario. Equivaldría, para terminar de ponerlo en perspectiva, a haber traído al mejor Usain Bolt.

Eso sí, semejante bombazo no debe eclipsar ni mucho menos el presente más inmediato del Canarias Athletics Invitational, que llega este miércoles con un cartel sencillamente descomunal. La gran imagen de esta tercera edición será la venezolana Yulimar Rojas, uno de los nombres más reconocibles del atletismo mundial y que vuelve a sentirse atleta después de dejar atrás la grave rotura del tendón de Aquiles que frenó su carrera hace algo más de un año. En marzo se colgó la plata en el Mundial Indoor de Torun y ahora aterriza en Tenerife con hambre de recuperar los 15 metros y reconquistar su sitio en la cima mundial.

Jesús David Delgado, en casa

Junto a ella, nombres como Sara Kolak, campeona olímpica de jabalina, o Matthew Denny, medallista olímpico y actual líder mundial del año en disco gracias a sus 74.04 metros. «La lista es interminable», resume Alberto Armas, que también destaca la presencia de Mariano García, campeón del mundo español, y la de Jesús David Delgado, que jugará en casa con el objetivo de mejorar su récord nacional.

El torneo, que ya ha traído a la Isla a figuras de la talla del velocista Fred Kerley o la triplista Ana Peleteiro, se mantiene en esta tercera edición en la categoría Silver (Plata) del World Athletics Continental Tour, escalón al que ascendió el año pasado. El Canarias Athletics Invitational ya ha tenido incluso la posibilidad de dar el salto a la categoría Gold (Oro), una dimensión en la que España jamás ha contado con un mitin de atletismo. De momento, en la Silver solo comparte escaparate nacional con el histórico mitin de Madrid, un gigante con más de 30 años de recorrido a sus espaldas.

El crecimiento del evento, reconoce el promotor isleño, ya empieza a hacer ruido fuera de España. Tanto, que desde World Athletics y la Asociación Europea de Atletismo han empujado directamente a la organización a dar el salto hacia la categoría Gold. Sin embargo, el encaje del calendario internacional terminó frenando esa posibilidad para esta temporada. «No fuimos Gold este año por el tema del calendario. Para formar parte de ese nivel tendríamos que haber movido la fecha del evento y nos daban agosto. Era una fecha que no nos gustaba demasiado, porque normalmente los grandes campeonatos ya se han celebrado en ese mes y eso complica mucho más las cosas», explica Armas. Pero ni mucho menos suena a renunciar a objetivos. Más bien al contrario. «Queremos trabajar en esas pequeñas cosas que creemos que podemos mejorar para que en un futuro Tenerife y Canarias puedan disponer de un meeting de categoría Gold», señala.

Y ahí vuelve a aparecer, claro, el nombre de Mondo Duplantis como la muestra de esa ambición «sin límites» y como la pieza capaz de provocar, si finalmente el sueco aterriza en Tenerife en 2027, el mayor salto mediático de la historia del Canarias Athletics Invitational.