El Mensajero gana pero queda eliminado

El Tamaraceite hizo bueno el 2-0 de la ida para pasar de ronda pese a car por la mínima en su visita al Mensajero (1-0). El cuadro mensajerista se recuperó del buen arranque del Tamara y llevó el peso del partido, ante un rival bien plantado que ejerció un juego más defensivo. El gol de penalti de Vianney pasada la hora provocó que el conjunto palmero se volcara durante la recta final en busca de un gol que forzara la prórroga, que nunca llegó

Salió dubitativo el combinado mensajerista, que se vio superado durante los primeros compases por un cuadro grancanario bien plantado en el campo, pero sin llegar a concretar aproximaciones claras al área local.

Pese al buen inicio del Tamara, la primera llegada la tuvo el equipo rojinegro al cuarto de hora tras un derribo de Alexis en el área que el colegiado no interpretó como pena máxima. Solo dos minutos después, Michael tuvo la primera ocasión mediante un golpeo que Galindo sacó junto a la escuadra.

Con el paso de los minutos, el Tamaraceite ejerció un juego más defensivo buscando contener a los de Cristian Pérez, que no supieron encontrar los espacios necesarios para hacer daño. Con un disparo de David Grande a la madera concluyó el primer tiempo.

Tras el receso, el Mensajero siguió intentando llevar la iniciativa, pero con dificultades para superar la línea defensiva rival. Por su parte, los de Iván Martín esperaron su momento y tuvieron su primera ocasión por medio de Sergio Suárez, quien se topó con la buena parada de Arellano.

Alrededor de la hora de juego, Michael y Cabezola perdonaron el 1-0, que finalmente llegó en el 65’ tras un penalti provocado por Alexis y transformado por Vianney. Poco después, Víctor pudo igualar la eliminatoria, pero no atinó con el chut libre de marca.

El tramo final transcurrió con el equipo palmero volcado. Sin embargo, la zaga blanquiazul supo jugar a favor del tiempo, evitando así la prórroga y confirmando el pase a la final regional.

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