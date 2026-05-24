El Echeyde, obligado a remontar en el duelo de vuelta

El Santa Cruz Tenerife Echeyde, obligado a la remontada para asegurar su permanencia en la División de Honor Femenina. Necesidad, para las de Enrique Cruz, de enmendar la derrota sufrida ayer en su visita al Waterpolo Iruña (13-11) con motivo del duelo de ida del playout de permanencia. Y es que en su visita al Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra el cuadro isleño no logró aprovechar una renta que llegó a ser de dos goles (9-11) ya dentro del cuarto periodo. Un flojo epílogo para las blanquizules, que acabaron cayendo frente a un rival que solo había ganado un partido a lo largo de toda la temporada.

Los primeros compases confirmaron los pronósticos previos. Un ida y vuelta con ambos equipos alternando el liderato en el marcador, aunque sin marcar diferencias. Elena Camarena, la más destacadas de las blanquiazules, y Skyler Jones, con dos goles cada una, fueron las protagonistas ofensivas en un ajustado primer parcial (4-4).

El choque bajó en acierto en el segundo parcial. En un duelo más cerrado, Las Guayotas fueron capaces de imponer su ritmo antes del descanso. Pese a empezar en desventaja con un gol de Naia Durán (5-4), un tanto de Camarena (5-5) y un gol de Carla Martín (5-6) a menos de un minuto para terminar el segundo parcial, puso en ventaja a las tinerfeñas.

Iruña consiguió cambiar la dinámica del partido tras el parón del descanso. Las locales consiguieron encontrar su ritmo en ataque, llegando a ponerse hasta con dos goles de ventaja (8-6) mediado el tercer parcial. Las Guayotas aguantaron el arreón y, con un tanto de Carla Martín de penalti (9-9), a siete segundos para el final, dejaron el choque empatado y con todo por decidir en los últimos ocho minutos.

Los goles de Marta Madre (9-10) y Renee De Kleer (9-11) ponían de cara el partido y la eliminatoria para las visitantes a seis minutos del final. Sin embargo, el Echeyde se quedó sin pólvora en la parte final. El Iruña aprovechó ese colapso isleño y con un parcial de 4-0, liderado por Ane Cuervo, se llevó el primer asalto en la eliminatoria (13-11).

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Este próximo sábado 30, en la Acidalio Lorenzo (13:30), el Santa Cruz Tenerife Echeyde buscará remontar la eliminatoria para certificar su permanencia una temporada más en la máxima categoría del waterpolo español. Las Guayotas necesitan ganar por dos goles o más ante el equipo navarro para salvar su plaza en la División de Honor Femenina. n