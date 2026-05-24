El Atlético Paso se lleva la Copa Heliodoro y completa una temporada perfecta

El campeón de Tercera RFEF pudo con el de Preferente en la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Ganó el Atlético Paso por 3-1, pero no lo tuvo nada fácil. Aunque se adelantó pronto, le costó superar a un combativo Añaza que disputó toda la prórroga con un jugador menos por la expulsión de su guardameta titular, Edwin Morales. Cuando parecía que el duelo se iba a resolver en la tanda de penaltis, la escuadra palmera apretó a tiempo para decantar el enfrentamiento con un tanto de Facu Álvarez en el minuto 109 (2-1). Un revés definitivo para los rojinegros, que se volcaron en la búsqueda del milagro sin éxito. Los pasenses aprovecharon la situación favorable para ampliar su ventaja gracias a una acción de Guille Roque (3-1).

Paso y Añaza ofrecieron una final vibrante a los más de dos mil espectadores que poblaron la parte baja de la grada de Tribuna del estadio capitalino y una zona de sombra de Herradura. Lo que comenzó siendo un partido claramente inclinado hacia el lado verdinegro, con un tempranero gol incluido, se fue transformando en un pulso más parejo que incluso pudo llevarse el Añaza. Pero la cartulina roja directa a su portero en el minuto 91, por una falta fuera del área a Pezzolesi en una acción aislada, alteró ese guion. El Paso recuperó el mando en la prórroga y su oponente se aferró a la resistencia como mejor alternativa para intentar llegar a los penaltis. La moneda cayó del lado palmero.

Mejor el Paso en el inicio

El arranque fue del Paso. Tuvo el balón y fue arrinconando a su oponente a base de toque y con un ritmo alto. El Añaza apenas pudo combinar en ese tramo. Quedó reducido a una versión defensiva insuficiente, tal como fue demostrando el conjunto de Maxi Barrera con centros laterales al área. Uno de ellos terminó en el 1-0. Pelota al área pequeña y remate a la red de Gabri Quintero llegando desde atrás. No se habían cumplido ni siete minutos y la final ya se había teñido de verde y negro. Y la cosa pudo ser peor para un Añaza que no hallaba la salida de ninguna manera. El Paso volaba exhibiendo una superioridad mayor de la prevista. Álvaro Iglesias tuvo en 2-0 en sus botas al cuarto de hora, Edwin desvió un remate de Álex Martínez, Iglesias volvió a rozar el tanto... El mérito del equipo tinerfeño estaba en no descomponerse, en soportar el chaparrón. Su tabla de salvación fue la pausa de hidratación. A modo de tiempo puerto, Edu Delgado reseteó a los suyos y el partido empezó a cambiar. El Añaza fue adelantando líneas y comenzó a molestar a un Paso que estaba jugando demasiado suelto.

Ese giro se notó con un par de ocasiones rojinegras, un remate de cabeza de Saúl y un error en el golpeo de Giovanni. El Añaza había llegado vivo al intermedio (1-0).

La segunda parte

Tras el descanso, los técnicos fueron moviendo piezas y dosificando esfuerzos. Y en esa lucha táctica salió ganador un Añaza que se fue haciendo con el mando. Los papeles cambiaron. El Paso mostró su lado más conservador, seguramente esperando el momento de romper al contragolpe, y el Añaza comenzó a madurar jugadas más elaboradas. Solo le faltaba inquietar de verdad a una defensa que se las iba arreglando para dejar a medias a su adversario. Pero la sensación de que el empate sí podía llegar, empezó a coger cuerpo. Un par de saques de esquina, una petición de penalti sobre Guayre... Y el Paso no salía. Siguió jugando con fuego y se quemó a falta de nueve minutos para el 90. Aday cazó un balón suelto en el área y batió a Castaño de cabeza.

La expulsión del portero del Añaza. / Arturo Jiménez

El Añaza se lo creyó con el sí se puede sonando en la grada. El conjunto tinerfeño se llenó de confianza, dando por buena la prórroga sin imaginar que iba a llegar a ella con un serio contratiempo, la expulsión de Edwin al cortar la carrera de Pezzolesi en un contraataque. Edu prescindió de Angelito para no dejar descubierta la portería y encaró la media hora extra con la consigna de tratar de que no pasara nada trascendente y que la final llegar a la tanda de penaltis.

Ese plan no se cumplió por muy poco. El Añaza se empleó a fondo para frenar a un Atlético Paso decidido a evitar los lanzamientos desde los once metros. Sacó un balón bajo palos, achicaba agua como podía, apenas miraba al campo contrario porque no le daba... Y la insistencia terminó dándole una recompensa a los verdinegros. En el minuto 109, Facu probó suerte con un remate desde la frontal del área y sorprendió a Édgar. La Copa Heliodoro ya tenía ganador. Por si acaso, Guille Roque lo confirmó con un tercer tanto en el 117’.

Los jugadores del Añaza, con la medalla de subcampeones. / Arturo Jiménez

Atlético Paso: Jesús Castaño, Matías Cedréz (Mario González, 98’), José Liébanas, Javier Mayor, David Pérez (Samuel Casais, 45’), Escudero, Enrique Castaño, Álex Martínez (Guillermo Roque, 63’), Gabriel Quintero (Shaeen Sahid, 83’), Marco Gutiérrez (Matías Pezzolesi, 45’) y Álvaro Iglesias (Facu Álvarez, 79’). Entrenador:Maxi Barrera.

UD Añaza: Edwin Morales, Aarón Hernández, Acaymo González, Josua Benítez, Gabriel Ruiz (Ángel Santana 54’; Édgar Albornoz, 98’), Brian Torres (Ayoze Munuera, 75’), Aday Pestano, Guayre Rodríguez, Ramsés Gámez (José María Daza, 54’), Saúl Vera (Ríchard Stiven, 54’) y Giovanni (Raúl Jiménez, 112’).Entrenador: Edu Delgado.

Goles: 0-1, m. 6:Gabri Quintero. 1-1, m. 81:Aday Pestano. 1-2, m. 109:Facu Álvarez. 1-3, m. 117:Guille Roque.

Árbitra: Estilita González Pablique, asistida por Eduardo Herrera, Mauricio Vilarió y Alejandro Díaz. Expulsó con roja directa a Edwin, portero del Añaza, en el 91’. Tarjeta amarilla a David Pérez (19’), Liébanas (68’), Guille (72’), Pezzolesi (91’), Escudero (102’) y Facu (109’), del Paso, y a Acaymo (46’), Gabriel Ruiz (47’) y Ángel (73’), del Añaza.

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Incidencias: Final de la Copa Heliodoro Rodríguez López celebrada en el estadio del mismo nombre con la asistencia de 2.134 espectadores. Mañana calurosa. El encuentro se jugó a las 12:00.