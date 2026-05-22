El 'Fight 2 One' llega a La Laguna con 19 combates y tres títulos mundiales en juego

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna albergó este jueves la presentación de la undécima edición del 'Fight 2 One', que se celebrará este sábado en el pabellón Santiago Martín. La cita, ya consolidada como uno de los grandes referentes de los deportes de contacto en Canarias, volverá a convertir a La Laguna en el epicentro de esta disciplina. La velada contará con una cartelera de 19 combates de MMA, Muay Thai y K1 Rules, además de tres títulos mundiales en juego, lo que garantiza una noche marcada por la variedad, la calidad y un alto nivel competitivo en cada duelo.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, abrió el acto de presentación y destacó que «es un placer estar aquí para presentar un evento tan importante como el 'Fight 2 One'. Se trata de una cita plenamente consolidada en San Cristóbal de La Laguna, que cada vez que se celebra logra llenar las gradas del Santiago Martín de emoción, espectáculo y un ambiente deportivo de primer nivel».

Por su parte, el organizador y promotor del evento, Moisés Ruiz, agradeció al Ayuntamiento de La Laguna y destacó que sin ellos «no sería posible» llevar a cabo una competición de este tipo. «Dependemos totalmente de las instituciones públicas para poder sacarlo adelante y, como siempre, La Laguna está ahí a nuestro servicio, ayudándonos a que el deporte crezca y a que esto sea cada día algo más grande y mejor», indicó.

Sobre los combates, explicó que habrá tres títulos mundiales en juego, uno de ellos disputado por el lagunero Nauzet Trujillo. Además, con casi todas las entradas vendidas, Moisés Ruiz animó a las personas que todavía no han adquirido la suya a asistir a un espectáculo que «va a valer la pena».

Por último, Darwin Rodríguez, uno de los peleadores que participará en la velada de mañana en el pabellón Santiago Martín, reforzó las palabras del concejal y del promotor, señalando que «todos los peleadores» se entregarán al máximo «para que el público disfrute». «La cartelera cuenta con atletas de primer nivel mundial y, cuando Moisés me llamó para tener la oportunidad de competir aquí, no lo dudé. Siempre me gusta competir en Canarias y tener la oportunidad de hacerlo aquí, en La Laguna y en un gran evento como este, es un placer. Poco más, ahora estamos todos preparando los pesos para cumplir y llegar al sábado al máximo nivel», concluyó.

La jornada comenzará alrededor de las cuatro de la tarde con la pelea entre Efraín Reyes e Ismael Fernández. Cerrarán Lucas Codutti y Ken Sekeletu, a las 22:00 horas, aproximadamente, con el cinturón Featherweight en juego. El argentino y el zambiano asistieron ayer en la presentación, lo mismo que el tinerfeño Nauzet Trujillo, que se medirá en la penúltima pelea con Hadji Ndow. Antes, a partir de las 22:00, Darwin Rodriguez frente a Thiago Jambo y Mohamed Echchad contra Mauro Galán. Una muestra del amplio repertorio del Fight 2 One en La Laguna.