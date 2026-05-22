El tinerfeño Alberto Moleiro, una incógnita total en la lista de De la Fuente para el Mundial

Alberto Moleiro, incógnita total en la Roja. El próximo lunes, Luis de la Fuente anunciará la lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y el extremo tinerfeño podría ser la gran sorpresa en la convocatoria. Nadie lo situaba hace unos meses en la órbita real de la absoluta, pero el panorama ha cambiado. Las lesiones han sacudido el tablero del seleccionador y la magnífica temporada firmada por el futbolista del Villarreal le ha entreabierto una puerta que, hasta hace nada, parecía sellada a cal y canto.

Porque Moleiro llega justo en el momento exacto. A los 22 años, después de firmar la mejor temporada de su carrera y en el curso de su asentamiento en la Primera División. Fijo para Marcelino García Toral en su primera campaña en Castellón, el tinerfeño formado en la disciplina del Sobradillo disputó 44 encuentros oficiales y superó los 2.400 minutos. Los números, además, acompañan. Diez goles y cinco asistencias en Liga explican el crecimiento de un futbolista que hasta no hace demasiado era visto únicamente como un jugador de talento asociativo. Ahora hay bastante más que eso.

La lesión de Fermín López ha terminado por sacudir el tablero ofensivo de España. El futbolista del Barcelona sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y se perderá el Mundial. El problema para Luis de la Fuente es que el contratiempo del onubense no llega solo; las bandas de la selección viven tiempos de incertidumbre. Lamine Yamal y Nico Williams se encuentran en proceso de sellar sus respectivas lesiones musculares. Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, ya ha quedado descartado tras lesionarse contra el Espanyol. Víctor Muñoz, el cohete del Osasuna, tiene opciones de entrar en la lista, aunque padece una lesión en el sóleo que le obliga al reposo.

Un perfil distinto

No como un extremo izquierdo puro de línea de fondo y desborde, sino más bien como un perfil más creativo y organizador, aparece la figura de Mole, que partiendo desde la izquierda tiene como seña de identidad meterse hacia dentro, asociarse, generar superioridades y activar el juego entre líneas. Un mediapunta disfrazado de extremo, de un perfil muy distinto al de Nico Williams.

En la última lista, la de marzo, para los amistosos ante Serbia y Egipto, los extremos izquierdos puros citados fueron Barrenetxea, Víctor Muñoz y Álex Baena. Ante Egipto, Barrenetxea disputó 73 minutos hasta ser sustituido por Yéremy Pino, un futbolista para jugar en el costado derecho, pero que ya ha actuado en múltiples ocasiones a pierna cambiada. Frente a Serbia fue titular Baena y lo relevó Víctor Muñoz.

En noviembre, para los encuentros clasificatorios ante Georgia y Turquía, y con Nico lesionado, solo Baena figuraba como extremo izquierdo puro en la convocatoria. Y, aun así, ante Turquía, el elegido para partir desde ese costado fue Dani Olmo, un mediapunta reconvertido en ocasiones en extremo.

En octubre, Baena y Jesús Rodríguez aparecían como extremos izquierdos específicos, pero ante Georgia volvió a actuar Yéremy Pino en ese costado antes de la entrada del propio Baena. En septiembre, además, cuando Nico Williams cayó lesionado ante Turquía, De la Fuente recurrió a Ferran Torres para ocupar la banda izquierda.

Emergen de este análisis dos obstáculos gigantescos para el tinerfeño. El primero se llama Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid que ha sido un fijo indiscutible para De la Fuente. Acudió a la Eurocopa, a la Liga de Naciones y ha entrado en prácticamente todas las convocatorias de esta temporada, faltando únicamente a la de septiembre por lesión. Y el segundo responde al nombre de Nico Williams, que, en plenas condiciones, es el titular.

Así las cosas, probablemente la verdadera pelea de Moleiro no sea ni con Baena ni con Nico. Su lucha parece ir por otro carril. Más concretamente, contra los perfiles híbridos, contra esos futbolistas capaces de ocupar la izquierda sin ser extremos puros. Ahí el margen se estrecha a tres nombres: Dani Olmo, Ferran Torres y Yéremy Pino.

Este último, por cierto, dejó claro que asumiría cualquier rol en la selección. «El míster sabe que puedo jugar en ambas bandas, por dentro y de segundo punta. Si me lleva estoy a su disposición para jugar de lateral derecho si hace falta», señaló el grancanario a la Agencia EFE.

De la Fuente abre la puerta

La lectura menos optimista que desprende este análisis contrasta con un detalle que quizá baste para reabrir cualquier opción para el canario. Ese matiz lo pone, precisamente, quien tiene la última palabra sobre si Moleiro estará o no estará. Luis de la Fuente abrió recientemente la puerta a una sorpresa inesperada en su lista. «Es posible que pueda haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora», dijo el seleccionador en el pódcast El Camino de Mario.

En la prelista de 55 futbolistas aparecen varios nombres que podrían vivir su primera experiencia en la absoluta en este Mundial. Junto al tinerfeño figuran Leo Román (Mallorca), Víctor Gómez (Braga), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Gorrotxategi (Real Sociedad), Gonzalo (Real Madrid), Carlos Espi (Levante) y Toni Martínez (Alavés).

«Sería el sueño cumplido»

El extremo, mientras tanto, mantiene la calma. O al menos eso transmite públicamente. «Me haría mucha ilusión poder ir a un campeonato como este con mi familia y mis amigos, sería un sueño», confesó el jugador del Villarreal en El Larguero de la Cadena SER, donde reconoció además que disputar un Mundial representa el gran objetivo de su carrera. Desde pequeño he soñado con poder ir. Sería el sueño cumplido».