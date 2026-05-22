Albert Español pone fin a su era en el Echeyde

Albert Español abandona el banquillo del CN Echeyde. No hace ni una semana que el conjunto tinerfeño cerró su temporada 25/26 –con la derrota del pasado sábado en Sant Andreu (15-12), en un cruce que dejó al equipo isleño sin billete para la Conference Cup del curso venidero– y ya han llegado dos bombazos, igual de inesperados, en forma de bajas para el curso venidero. Primero fue la del capitán Nacho Gutiérrez, el único superviviente del ascenso en 2026, que anunció su retirada, y ahora se marcha el principal artífice del salto competitivo del conjunto tinerfeño en la División de Honor.

Español deja la entidad santacrucera en una salida que pone punto final a un ciclo iniciado en la temporada 20/21, un periodo que llevó al equipo desde la lucha por la permanencia hasta su asentamiento en la élite y sus varias participaciones en competiciones europeas.

El catalán llegó a la Isla como jugador-entrenador, y rápidamente se convirtió en el eje deportivo e institucional del proyecto blanquiazul. En su primera etapa combinó su labor en el agua con la dirección técnica, firmando un impacto inmediato de 160 goles en 90 partidos como jugador y un papel decisivo en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Su rendimiento ofensivo destacó sobre todo en su primer curso, cuando terminó como máximo goleador de la División de Honor con 53 tantos.

Más allá de su aportación deportiva directa, la influencia de Español se extendió al crecimiento estructural del club. Con experiencia previa en equipos de élite como CN Atlétic-Barceloneta, Mataró, Olympiacos, Ortigia o Rari Nantes Florentia, además de su trayectoria internacional con la selección española –incluyendo medallas y participaciones olímpicas en Londres 2012 y Río 2016–, aportó un salto en la profesionalización que marcó un antes y un después en el proyecto tinerfeño. Bajo su dirección, el club adoptó una dinámica de trabajo más profesional y una planificación deportiva más ambiciosa.

En lo competitivo, el balance de su etapa en el banquillo sencillamente es el mejor de la historia del club. El Echeyde alcanzó en varias temporadas la sexta posición en la División de Honor, logró clasificarse de forma recurrente para la Copa del Rey y dio el salto a competiciones europeas como la Eurocup y la Challenger Cup, donde llegó a disputar las semifinales. Además, el equipo sumó la Nordic League.

El final de su etapa en el club que preside David Rivas llega un año después de una renovación contractual que inicialmente lo vinculaba hasta 2028, lo que hace su salida especialmente significativa dentro de la planificación del equipo de cara al próximo curso. La entidad anunció que en los próximos días comunicará el nombre del nuevo entrenador del primer equipo masculino, mientras que Eduardo Fernández Caldas será presentado como nuevo director deportivo.