Los XLIII Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar celebran este fin de semana las finales de bádminton sub17
Participarán una treintena de jugadores procedentes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y un combinado de Islas Verdes, integrado por representantes de La Palma, El Hierro y La Gomera
Los XLIII Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar celebran este fin de semana las finales regionales de bádminton en categoría sub 17 y lo harán en la isla de Fuerteventura.
En concreto, el Polideportivo Insular de Puerto del Rosario acogerá este sábado y domingo una competición en la que participará una treintena de jugadores procedentes de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, así como el combinado de Islas Verdes, integrado por representantes de La Palma, El Hierro y La Gomera, además de diez entrenadores que acompañarán a las diferentes selecciones insulares, según ha informado la Consejería regional de Deportes en nota de prensa.
Estos campeonatos están organizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, e impulsados desde la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, consolidando uno de los principales programas de promoción del deporte base y de los hábitos de vida saludables entre la juventud canaria.
La competición se desarrolla por selecciones, cada una de ellas formada por seis deportistas, tres masculinos y tres femeninos, además de dos técnicos responsables de cada equipo, y se realiza bajo el sistema de liguilla, compuesto por cinco rondas de partidos que decidirán la clasificación final del campeonato. Estos partidos se disputarán tres el sábado y las dos restantes el domingo.
El presidente de la Federación Canaria de Bádminton, Óliver Gausmann, ha mostrado su satisfacción porque las finales regresen a Fuerteventura tras varios años sin albergar esta competición, subrayando "más allá del aspecto competitivo, el sentido de pertenencia que genera esta cita, así como los valores personales y educativos que transmite y la visibilidad que se consigue".
También se mostró convencido de que el fin de semana será "emocionante y espectacular" para toda la familia del bádminton en Canarias.
La Federación Canaria de Bádminton y el Cabildo de Fuerteventura colaboran en la organización de esta competición, en una nueva cita que volverá a reforzar la convivencia entre jóvenes deportistas del archipiélago y el intercambio de experiencias a través del deporte.
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