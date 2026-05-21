Atletismo
‘El Talentón’, una carrera que combina deporte y creatividad
Habrá dos pruebas, una para el público infantil y la adulta, sobre cinco kilómetros
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna celebrará, este sábado día 23, la segunda edición de la Carrera por el Emprendimiento El Talentón. Tras el notable éxito alcanzado en su primera convocatoria, esta innovadora propuesta regresa con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la colaboración, combinando deporte y creatividad en una misma experiencia. La cita contará con una programación variada, pensada para todas las edades, convirtiéndose en un punto de encuentro para el talento y la participación ciudadana.
Entre las principales novedades de esta edición destaca el cambio de ubicación al Parque Tecnológico de Las Mantecas, un escenario ideal para unir deporte, innovación y talento. Además, y siguiendo la dinámica de la pasada edición, el evento volverá a incluir el sorteo de un viaje a China entre las personas ganadoras de cada categoría adulta, una experiencia singular que refuerza el carácter motivador e inspirador de esta iniciativa.
La jornada contará con una amplia programación de dinámicas y actividades para todos los públicos. La mañana estará dedicada a los más pequeños, con propuestas lúdicas y espacios de ocio previos a la emocionante Carrera de los Sueños, que arrancará a las 11:00. Ya a las 12:00 comenzará la prueba adulta, sobre 5 kilómetros. La programación culminará con una amplia oferta de stands, foodtrucks, música en directo y numerosas sorpresas para los presentes.
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