Nacho Gutiérrez, el capitán que lideró la transformación del Tenerife Echeyde, anuncia su retirada

«La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla», dejó escrito Gabriel García Márquez en Vivir para contarla. Muy pocos en el Tenerife Echeyde tienen hoy tanto que contar como Nacho Gutiérrez, emblema blanquiazul que vio al equipo de su vida ascender, crecer hasta competirle de tú a tú a los gigantes catalanes y transformarse en una referencia del waterpolo español. Por el camino llegó una hija, la capitanía y ahora, con 29 años, la decisión de ponerle el punto final a su carrera.

Durante sus primeros años en la entidad santacrucera, allá por el final de la pasada década, los rivales del primer Echeyde de División de Honor aterrizaban en la Isla y regresaban a la Península el mismo día. No hacía falta más. Ganar en Tenerife era, casi siempre, un mero trámite. Un desplazamiento exprés, con tres puntos prácticamente garantizados y la dulce vuelta a casa. «Jugar contra el Echeyde era sencillito, era el partido fácil», recuerda ahora Nacho Gutiérrez, el hombre que mejor ha vivido la metamorfosis del equipo. Una década después, el último superviviente del ascenso blanquiazul de 2017, el capitán que acompañó al club desde aquella ilusión por crecer y que vio cómo «los equipos empezaron a venir a Tenerife desde el día anterior al partido», baja el telón de una era irrepetible con el anuncio de su retirada.

El capitán de la transformación

Se despide, con él, la generación que cambió por y para siempre el lugar del waterpolo canario en el mapa nacional. El defensor de boya realejero cuelga el gorro tras culminar la temporada 25/26 y pone punto final a una trayectoria que ya ocupa un lugar intocable en la historia del Echeyde. Lo hace tras disputar su último partido oficial en un sábado amargo, con la derrota en Sant Andreu (15-12), en un cruce que dejó al conjunto tinerfeño sin billete para la Conference Cup de la temporada venidera.

«Fue muy duro terminar así la temporada», confiesa Nacho. El Echeyde llegó con vida al tercer parcial gracias a un 10-10 que le daba el billete, pero un último cuarto devastador acabó por condenar al conjunto de Albert Español. «Teníamos mucha ilusión por conseguir clasificarnos para Europa», explica, aunque al tiempo también reconoce que el equipo debe poner en valor todo lo construido durante el curso. Porque el Echeyde volvió a competir de tú a tú con algunos de los mejores clubes del país.

El último superviviente del ascenso

Esa íntegra transformación en la institución tiene mucho que ver con él. Nacho Gutiérrez aterrizó en el Echeyde en 2016 procedente del Reales. Llegó siendo un joven con proyección, en una época en la que el club todavía perseguía el salto al máximo escalafón nacional. Un año después, en 2017, fue parte de aquel Acuasport Tenerife-Echeyde que terminó firmando el histórico ascenso a División de Honor.

Eso sí, lejos de situar aquella promoción como el gran momento de su carrera, admite que hubo etapas todavía más especiales: «Éramos un equipo para el que el ascenso era casi una obligación». Los años más importantes, reconoce, llegaron después, mucho después, cuando maduró dentro y fuera del agua. «La temporada pasada y la anterior fueron muy especiales», cuenta, echando la vista atrás hacia el nacimiento de su hija y hacia esa evolución personal que también terminó reflejándose en su papel como capitán.

Su retirada sorprende, sobre todo por la edad. Tiene 29 años, un periodo en el que lo habitual en el waterpolo es alcanzar la plenitud. Pero había que parar. Y Nacho paró al entender que había llegado el momento de poner otras cosas por delante. Admite que le estaba «costando un poquito mantener la ilusión por jugar». El desgaste emocional, los viajes y las interminables horas de entrenamiento empezaron a pesar más de la cuenta.

Diez años dentro del Echeyde

La decisión, explica, fue cocinándose «poco a poco» junto a los suyos. Sentía que había llegado el momento de dedicar «más tiempo» a su familia, sobre todo cuando se tiene en cuenta la realidad de un deporte minoritario. «No nos podemos retirar a los 40 años como los futbolistas», apunta el realejero, dejando claro que el waterpolo exige muchísimo mientras ofrece una estabilidad muy distinta –y bastante más limitada– que la de otros deportes profesionales.

Aun así, Nacho se va bien, en plenitud física –«lo he hecho para dejarlo en un momento en el que me encontraba bien»–, agradecido con el club de su vida –«desde el primer día que llegué al Echeyde ha sido crecer y aprender»– y con un futuro que le ilusiona pero que no desvela –«voy a arrancar con un reto nuevo; soy una persona muy ambiciosa»–. Diez años después, el último superviviente del ascenso blanquiazul baja el telón tras una vida al servicio del Echeyde.