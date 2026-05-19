Morales Mansito arrasa en la votación de la Asamblea y encamina su reelección como presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol

Alejandro Morales Mansito, actual presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, tiene muy encarrilada su reelección. Concluido el proceso de formación de la Asamblea General (las votaciones se celebraron la semana pasada y el recuento se efectuó en la jornada del lunes), Mansito se ha impuesto con claridad en los cuatro estamentos que integran el órgano: clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros.

Los resultados suponen un duro revés para el único precandidato alternativo, Ramón Hernández Baussou, quien fuera secretario del histórico dirigente Juan Padrón Morales y que anunció su voluntad de presidir la Federación el pasado viernes 8 de mayo. Baussou, aunque conoce al dedillo el fútbol de la provincia -o conocía-, apenas ha tenido tiempo para trabajar con tiempo los apoyos que necesita.

Muy difícil para Hernández Baussou

Tanto es así, que en la candidatura de Mansito no descartan que Ramón Hernández finalmente no alcance los 18 avales necesarios para ser oficialmente candidato y que debe presentar entre los días 22 y 27 de mayor. En ese caso, Mansito (ahora mismo presidente en funciones) sería reelegido de forma automática y no se llegarían a celebrar elecciones. Para Hernández, en todo caso, la derrota parece inevitable porque, aunque finalmente reuniese los avales necesarios, la Asamblea General ya conformada está controlada claramente por Mansito, que ya se sabe ganador. Mandará si no hay elecciones y arrasaría si las hubiera.

Ramon Hernández (al centro), precandidato a las elecciones de la Interinsular de Tenerife. / ED

Así queda la Asamblea

El órgano asambleario cuenta con 120 componentes y está integrado de la siguiente manera: 60 representantes de clubes, 24 de los árbitros, 18 de los futbolistas y 18 de los entrenadores. Morales Mansito no solo sale ganador en los cuatro estamentos, sino que domina por goleada en clubes y monopoliza el apoyo del colectivo arbitral. El actual presidente triplicó en votos de clubes a su único rival (111 por 43, aproximadamente) y lo duplicó en los de entrenadores (unos 125 por 65). Más repartido estuvo el apoyo de los futbolistas, pero también ahí salió ganador Mansito (285 por 158).