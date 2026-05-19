Canarias y Gambia unen sus federaciones para impulsar la lucha tradicional y la cooperación deportiva

Un paso más en la promoción internacional de la Lucha Canaria y el acercamiento a otras modalidades tradicionales. La Federación de Lucha Canaria firma un acuerdo con la Federación de Lucha de la República de Gambia destinado a promover la lucha tradicional como herramienta de intercambio cultural, empoderamiento juvenil, educación y desarrollo social sostenible.

Un Memorando de Entendimiento rubricado durante la ceremonia de clausura del prestigioso 14º Torneo Africano de Lucha de la CEDEAO (TOLAC 2026), considerado uno de los acontecimientos deportivos y culturales más relevantes de África Occidental, celebrado en el Estadio Mini de Serrekunda East, en Gambia.

LUCHA MASCULINA GAMBIA / E. D.

La alianza estratégica une a ambas federaciones en un marco de colaboración orientado al fortalecimiento institucional, el desarrollo de atletas, la formación técnica especializada y la creación de programas internacionales de intercambio deportivo y cultural.

Un acuerdo que ha sido posible gracias a la colaboración de la Organización No Gubernamental, STARUP Corazón Solidario, una asociación sin ánimo de lucro comprometida en generar un impacto significativo en la lucha frente a la violencia infantil y adolescente.

El acuerdo lo firmaron don Matar Saine, presidente de la federación nacional de lucha de Gambia, mientras que Sonja Arup, embajadora itinerante de Gambia y presidenta de la ONG STARUP Corazón Solidario, firmó en nombre de la Federación de Lucha Canaria, en representación de su presidente, Francisco Rivero Vega.

Dicho Memorando establece una hoja de ruta de cooperación basada en la formación técnica y académica de entrenadores, árbitros y gestores deportivos; el desarrollo de programas de intercambio para jóvenes y atletas; la organización de eventos deportivos y culturales internacionales; y la promoción de proyectos de investigación vinculados al deporte, la salud, la educación y la preservación del patrimonio cultural.

LUCHA FEMENINA GAMBIA / E. D.

Asimismo, el acuerdo pone especial énfasis en la igualdad de género, la inclusión social, la participación de personas con discapacidad y la prevención de la violencia en el deporte, reforzando el valor de la lucha tradicional como herramienta de cohesión social, construcción de paz y desarrollo humano.

Desde la Federación de Lucha Canaria mostramos nuestra máxima satisfacción por el acuerdo adoptado con modalidades de `luchas´ del continente africano con el que tantos vínculos nos unen. Una manera de seguir exportando la imagen de la Lucha Canaria como uno de los deportes federados con mayor rigor deportivo y en el que se fijan otros muchos.

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Una cooperación deportiva internacional con la aspiración de convertir la lucha tradicional en una plataforma internacional de diálogo cultural, diplomacia deportiva y desarrollo sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre Gambia y Canarias.