Del drama al alivio: el Adein Tenerife asegura la permanencia en la Superliga después de una temporada de supervivencia

La permanencia ya es una realidad en el Santa Cruz Adein Tenerife Fundación CB Canarias. Después de una temporada de golpes, marcadores durísimos, miles de kilómetros y una realidad –a todos los niveles, aunque especialmente en lo económico– que obliga a vivir permanentemente a contracorriente, el conjunto tinerfeño se mantiene entre los mejores equipos de España en su estreno en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. Lo hizo entendiendo perfectamente cuál era su guerra.

Porque el Adein no compitió esta temporada contra los gigantes. No podía hacerlo frente a presupuestos que, en algunos casos, multiplican por cinco el suyo, ni contra plantillas profesionales diseñadas para pelear por títulos europeos, ni ante jugadores que viven exclusivamente del baloncesto. La batalla del Santa Cruz Adein era otra, más terrenal, toda vez que la mayoría de sus integrantes compaginan el deporte con trabajos, estudios o responsabilidades lejos de la cancha.

Una lucha desigual

A falta de afrontar la última jornada liguera –este sábado frente al Menarini Joventut– el conjunto aurinegro terminará el curso en la décima posición, con cinco victorias en 21 partidos y la permanencia certificada con tres jornadas de margen. Un balance que pasa de insuficiente a notable alto –o algo más– cuando se pone en contexto.

Porque hace algo menos de un año, el club vivía todavía atrapado en un terremoto burocrático que amenazó con dejarlo fuera de la Superliga. El ascenso conseguido sobre la cancha había sido arrebatado en los despachos tras la sanción vinculada al caso de Jhoan Sebastián Peña. Fueron meses de incertidumbre, recursos y desgaste emocional hasta que el Tribunal Administrativo del Deporte terminó devolviéndole al Adein el lugar que se había ganado jugando.

Aquella resolución cambió el destino del club… pero también lo obligó a improvisar. El equipo había sido confeccionado para competir en Primera División y, de repente, tuvo que preparar a contrarreloj una temporada en la mejor liga del país. Sin tiempo para reforzarse, sin margen económico y, en definitiva, sin planificación, había que salir adelante.

Cuando Ana Magali Rodríguez Palmero, presidenta del club isleño, mira hacia atrás, reconoce que ni siquiera en el propio club se imaginaban un desenlace como este. La permanencia llega con holgura, algo que, cuenta, «ni se esperaba». En el Adein se convivía con «las dudas» y ese temor lógico de quien llega por primera vez a un escenario desconocido. «Siempre está el miedo, la novatada, todo; al final, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas», resume.

Y aun así, el equipo respondió. Lo hizo cuando tocaba ganar, cuando había opciones reales. Frente a muchos de los gigantes de la categoría, cayó, y en la mayoría de los casos, con palizas –lógico si uno mira las diferencias presupuestarias–. Pero jamás perdió de vista sus objetivos. De ahí que las victorias frente al Sureste, el Vistazul y el Getafe construyeran una permanencia que terminó llegando incluso con cierto margen.

La liga real

Tino Padrón, técnico de un equipo que supo desde el primer momento dónde debía competir, lo explica: «Sabíamos con quién nos enfrentábamos y cuál era nuestra liga». Reconoce el entrenador que el grupo tenía perfectamente identificados, desde el inicio, esos partidos –los mencionados– en los que realmente podía «hincarle el diente» a los rivales. «Los ocho primeros de la liga», admite Tino, «son inalcanzables a corto plazo».

Al ser preguntado por las claves de la permanencia, el técnico aurinegro, que asumió oficialmente las riendas del Adein Tenerife como nuevo entrenador en septiembre de 2025, habla de grupo, de unión, de la capacidad mental de los suyos para no perder de vista el verdadero objetivo, incluso en los momentos en los que encajaban paliza tras paliza.

El siguiente paso ahora será afianzarse. Intentar que esta permanencia no sea una excepción aislada sino el inicio de una estabilidad prolongada en la élite nacional. El propio técnico confirma que la intención es mantener prácticamente el mismo bloque de jugadores e introducir algunos retoques si la economía lo permite. De momento, el trabajo está hecho y hay motivos para celebrarlo.