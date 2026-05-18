Javier Hernández y Aída Campos, ganadores absolutos de la Arafonche Trail 2026

El municipio de Arafo se convirtió este domingo en el epicentro del trailrunning en Tenerife con la celebración de la quintaedición de la Arafonche Trail. Más de 600 corredores participaron en una jornada marcada por el deporte, la naturaleza, la convivencia y el estreno de una nueva distancia en la prueba: la 24K de la mano de KSeries Canarias.

Organizada por el Ayuntamiento de Arafo, Gesport Canarias y el Club Añavingo Trail, la prueba ofreció recorridos que discurrieron por el Paisaje Protegido de las Siete Lomas, ofreciendo a los participantes paisajes de gran belleza ideales para corredores de montaña de todos los niveles.

Jonathan Gutiérrez González, segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arafo, destacó que “para nosotros, es un honor estar dentro de las KSeries Canarias con la nueva categoría reina de 24 kilómetros. Estamos encantados de seguir apostando por esta prueba y de recibir a todos los corredores y asistentes que están presentes hoy en nuestro municipio. Seguiremos trabajando para que el deporte arafero continúe creciendo”.

Aída Campos tras llegar la primera a la línea de meta / E. D.

Una prueba que no sería posible sin el inestimable apoyo y colaboración el Club Añavingo Trail, club local que se vuelca, un año más, con la carrera: “Esperamos que cada año tengamos más participantes que permita que Arafo siga estando en lo más alto. Nuestro compromiso con el evento es del cien por cien: ayudamos con el balizaje, avituallamientos, entregas de premios... estamos para lo que la prueba necesite. Esperemos que los corredores hayan disfrutado y el año que viene, más y mejor”, explicó Bárbara Expósito, vicepresidenta el club arafero.

Resultados destacados

En la distancia de 24 km, los ganadores absolutos fueron:

Categoría masculina: Javier Hernández Fernández (2:23:32)

Categoría femenina: Aída Campos Hernández (2:48:26)

En la distancia de 14 km, los primeros en cruzar la meta fueron:

Categoría masculina: Enrique Morales Díaz (1:22:57)

Categoría femenina: Libertad Rivero Corbacho (1:41:48)

En la distancia de 8 km, los vencedores fueron:

Categoría masculina: Ángel Rubén Luis Miranda (40:13)

Categoría femenina: Marta Arnay (46:09)

Participación y logística

La Arafonche Trail 2026 reunió a más de 600 participantes, récord absoluto de la prueba en su quinta edición: 133 tomaron la salida en la categoría reina, 181 en la prueba de 14 kilómetros y 198 en la 8K, la más popular, además de las diferentes categorías infantiles.

El evento contó con la colaboración de Gesport Canarias, Policía Local de Arafo y Güímar, Cruz Roja, Protección Civil y el Club Añavingo Trail Arafo, quienes garantizaron la seguridad y el buen desarrollo de la carrera.

Compromiso con el medio ambiente

La organización recordó la importancia de respetar el entorno natural del Paisaje Protegido de las Siete Lomas, promoviendo buenas prácticas ambientales entre participantes y público asistente.

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La Arafonche Trail 2026 ha sido una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza y el deporte en un entorno privilegiado, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del trail running.