Liga Endesa
La tinerfeña Elena Buenavida conquista su tercer título de Liga Femenina Endesa con el Valencia Basket
La base de Granadilla de Abona ha completado una temporada excepcional, añadiendo la Liga Femenina a la Copa de la Reina y preparando su debut en la Copa del Mundo
Elena Buenavida aumenta su palmarés. La jugadora tinerfeña ha logrado este domingo su tercer título de la Liga Femenina Endesa, todos ellos en las filas del Valencia Basket, que ha derrotado, en el segundo duelo de la final por 68-67 a un Basket Zaragoza que a punto estuvo de forzar el tercer partido de la serie.
La base tinerfeña ha sido clave para el conjunto de Rubén Burgos en este tramo final del curso, promediando en las series por el título 9,5 puntos, 4 rebotes, 2,8 asistencias y un robo para 13,2 créditos de valoración en algo más de 24 minutos en cancha.
Su mejor partido del año
Buenavida se marchó este domingo hasta los siete tantos, dos rebotes, otro par de asistencias y una recuperación, más tres faltas recibidas para siete de nota. Sin embargo, fue en el primer duelo de la eliminatoria contra el Zaragoza cuando Elena se destapó realmente.
El pasado jueves, en el Príncipe Felipe de la capital maña la jugadora sureña firmó su mejor partido de la temporada: 19 puntos (3/5 en triples y 4/4 en libres), cuatro rechaces, tres pases de canasta, tres robos y cuatro faltas recibidas para 24 créditos de valoración.
También buenos números en Euroliga
En Euroliga, por su parte, Buenavida promedió, en un total de 11 partidos, 23 minutos, tiempo en el que se fue hasta los 7,6 puntos, 2,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,5 recuperaciones para 8,8 de nota.
Además, la tinerfeña añade a su temporada de clubes el título de la Copa de la Reina (tras haber logrado ya el de 2024), final en la que el Valencia se impuso al Jairis (70-65) con 10 puntos de Buenavida.
Ahora, el Mundial... previo paso por Tenerife
Ahora la granadillera tratará de completar un año más que brillante con su aportación a la selección española. Elena Buenavida ya firmó un papel destacado en el Premundial de Puerto Rico, y en septiembre tendrá la ocasión de confirmar su rol principal en un combinado que afronta la Copa del Mundo de Berlín, y que debe suponer el debut planetario absoluto para la sureña. Antes, a mediados de agosto, se la podrá ver por Tenerife en un torneo de preparación.
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