Tacoronte acoge la quinta edición del All Star de Canarias

La quinta edición del All Star, un encuentro anual con las estrellas del baloncesto canario, se celebra hoy sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Tacoronte.

Se trata de un evento único en el Archipiélago que cada año convoca a los mejores talentos jóvenes de todas las Islas, con el objetivo de disputar una jornada de baloncesto de alto nivel, con un ambiente festivo y de celebración del deporte de la canasta. La cita en suelo se pondrá en marcha a las 10:00 con un primer encuentro entre féminas, seguido de un segundo partido a partir de las 12:30 a cargo de la representación masculina de esta edición.

Se prevé la participación de unos 60 jugadores y jugadoras de la categoría Junior Nacional, repartidos en cuatro equipos de diez jugadores cada uno, y un cuadro arbitral integrado por una docena de profesionales. El evento será retransmitido en streaming a través de internet y el acceso al pabellón será libre y gratuito para todos aquellos aficionados y aficionadas que quieran seguir el guion de la jornada en riguroso directo.

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La cita, ya consolidada en el calendario cestístico archipielágico, fue presentada en el municipio tacorontero por la concejala de Deportes, Yaiza Díaz; el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Carlos Olano; y el máximo responsable del Club Baloncesto Tacoronte, Marcos Almenar.