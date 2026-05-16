Federación Canaria
Tacoronte acoge la quinta edición del All Star de Canarias
La cita arranca a las 10:00 con el duelo en féminas y concluye con el de chicos a las 12:30
La quinta edición del All Star, un encuentro anual con las estrellas del baloncesto canario, se celebra hoy sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Tacoronte.
Se trata de un evento único en el Archipiélago que cada año convoca a los mejores talentos jóvenes de todas las Islas, con el objetivo de disputar una jornada de baloncesto de alto nivel, con un ambiente festivo y de celebración del deporte de la canasta. La cita en suelo se pondrá en marcha a las 10:00 con un primer encuentro entre féminas, seguido de un segundo partido a partir de las 12:30 a cargo de la representación masculina de esta edición.
Se prevé la participación de unos 60 jugadores y jugadoras de la categoría Junior Nacional, repartidos en cuatro equipos de diez jugadores cada uno, y un cuadro arbitral integrado por una docena de profesionales. El evento será retransmitido en streaming a través de internet y el acceso al pabellón será libre y gratuito para todos aquellos aficionados y aficionadas que quieran seguir el guion de la jornada en riguroso directo.
La cita, ya consolidada en el calendario cestístico archipielágico, fue presentada en el municipio tacorontero por la concejala de Deportes, Yaiza Díaz; el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Carlos Olano; y el máximo responsable del Club Baloncesto Tacoronte, Marcos Almenar.
- Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un 'rodaje internacional
- Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León
- La Policía interviene varios coches de gran lujo a narcos en el sur de Tenerife
- Rescate de un símbolo de La Laguna y patrimonio de Tenerife: el rótulo de la Librería Lemus se salva gracias a Ínsula Signa
- ¡Aviso! Si vives en Tenerife, el 15 de mayo sonará un fuerte pitido en tu móvil: el Gobierno de Canarias hará una prueba masiva del sistema ES-Alert
- La Laguna recupera parte de su costa: el Supremo decreta el derribo definitio del Charco de La Arena, en Punta del Hidalgo
- Más de 10 detenidos en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en Tenerife
- El médico detenido en Tenerife por agresiones sexuales exploró a las jóvenes sin testigos