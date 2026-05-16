La noche más importante en la historia del Arona Guanches

Día grande para el hockey línea tinerfeño –y canario–. El Arona Tenerife Guanches afronta desde hoy la eliminatoria más trascendental de toda su historia y lo hace en el escenario que prácticamente todo el mundo llevaba meses esperando: una final de la Liga Élite frente al Molina Sport. El campeón incontestable de la fase regular contra el único aspirante que realmente ha conseguido poner en duda su hegemonía. Tenerife contra Gran Canaria. Las Galletas contra García San Román. El proyecto emergente frente al gigante que todavía no sabe lo que es perder esta temporada.

Recibe el conjunto sureño hoy sábado (19:00 horas) al Molina Sport en el Pabellón de Las Galletas en el primer asalto de una serie final que se trasladará la próxima semana a Gran Canaria. Allí se disputará el segundo encuentro el sábado 23 de mayo (19:00 horas) y, si fuese necesario desempatar la eliminatoria, el tercer y definitivo duelo se jugaría el domingo 24 a las 12:00. Nunca antes el club sureño había tenido el título tan cerca.

En Las Galletas llevan días viviendo con ese cosquilleo de las grandes noches. No es para menos. Se encuentra el Arona Tenerife Guanches ante la primera final de playoff de toda su historia y lo hará, además, frente al gran dominador del hockey línea español en los últimos años. El Molina aterriza en la eliminatoria invicto, con la Copa del Rey bajo el brazo y tras firmar una fase regular impecable. Un rodillo, vaya. Pero si hay un equipo que de verdad ha conseguido discutirle el trono esta temporada, ese ha sido precisamente el Guanches.

Hace un año el club sureño peleaba por la permanencia; hoy sueña con conquistar la Liga Élite

En la antesala de la cita más importante de su carrera, Asier Gayoso, entrenador-jugador del conjunto sureño, atiende a EL DÍA para confirmar algo que ya nadie discute dentro del club: estas finales son «los partidos más importantes de la historia del club, sin duda». Lo dice quien hace apenas un año veía cómo su equipo se agarraba a la permanencia en el último suspiro de la última jornada de la Liga Élite, en una temporada que obligó al Guanches a mirarse al espejo y replantearse prácticamente todo. Aquella salvación agónica fue el punto de partida de una transformación que hoy tiene al conjunto tinerfeño peleando, ni más ni menos, que por el campeonato nacional.

Cuesta reconocer al Guanches de hace un año viendo al equipo de ahora. La llegada de jugadores de primera línea internacional, el evidente salto competitivo de la plantilla y un cambio radical de mentalidad le han cambiado la cara a un equipo que ahora salta a la pista convencido de que puede ganarle a cualquiera.

De ahí una fase regular sencillamente sobresaliente y una semifinal frente al Rubí que terminó de confirmar que lo de este Guanches va muy en serio. El conjunto sureño pasó por encima del cuadro catalán en la ida con un contundente 1-7, con una exhibición ofensiva liderada por un Marek Loskot desatado, autor de tres goles y una asistencia. También encontraron portería Petr Skoloud, Manel de la Cruz, Roan Buchman y Lady Jaros en una noche redonda para los isleños.

Eso sí, hubo que sufrir en el partido de vuelta en Las Galletas. El Rubí apretó y obligó al conjunto tinerfeño a ponerse el mono de trabajo para cerrar la eliminatoria. Ahí volvieron a aparecer los nombres importantes. Los goles de Skoloud, Buchman y un Loskot nuevamente decisivo –con un doblete– terminaron sellando el triunfo por 5-3 y, ahora sí, el billete para la primera final de playoff en la historia del club.

El premio a aquella clasificación era, precisamente, la final que prácticamente todo el mundo llevaba meses esperando, la eliminatoria que parecía escrita desde hace tiempo, la «lógica», como la define el técnico etxalartarra: Guanches y Molina, los dos equipos más fuertes de la Liga Élite.

El Molina aterriza en Tenerife con la Copa del Rey bajo el brazo y la vitola indiscutible de favorito

Hablar del cuadro grancanario es hacerlo del gran dominador del hockey línea nacional en los últimos años. El Molina ha firmado una temporada sencillamente impecable. Llega invicto a la final, con la mejor defensa de la competición, el ataque más demoledor de la Liga Élite y una experiencia en este tipo de escenarios que pesa, y mucho. En definitiva, un equipo acostumbrado a ganar y a jugar partidos como este.

«Ellos son favoritos», admite Gayoso. «A nivel grupal, a nivel de equipo, ellos están quizás un escalón por encima», añade el técnico etxalartarra. En el Guanches nadie discute que el Molina llegue con la vitola de favorito, pero dentro del vestuario sureño también existe la sensación de que esta final puede estar bastante más abierta de lo que muchos imaginan. «Quizás menos favoritismo que en cualquiera otra final que hayan disputado», desliza Gayoso.

El Guanches llega a la final convencido de que puede competirle de tú a tú. Quizás no desde el bloque colectivo, donde el Molina parece un equipo más hecho y más acostumbrado a este tipo de escenarios, pero sí desde el talento individual. Y ahí pocos conjuntos en la Liga Élite pueden igualar el potencial del cuadro sureño. No es casualidad que los tinerfeños hayan contado esta temporada con el máximo goleador del campeonato, Petr Skoloud, y con el portero menos batido, Raúl Jiménez.

«Tenemos quizás los mejores jugadores por posición», destaca Gayoso, convencido de que buena parte de las opciones del Guanches pasan por lograr que todo ese talento individual aparezca al mismo tiempo durante la eliminatoria. El técnico etxalartarra, además, advierte que el equipo llega «probablemente en el mejor momento de la temporada».

El Arona Tenerife Guanches tiene muy claro que buena parte de sus aspiraciones pasan por hacer de Las Galletas un fortín y amarrar el primer partido, toda vez que el Molina acumula ya más de dos años sin perder un solo encuentro en su feudo del Polideportivo Carlos García San Román. El conjunto grancanario, además, todavía no sabe lo que es pisar el pabellón de Las Galletas. Cuando ambos equipos se midieron esta temporada en Tenerife, el choque se jugó en Arona.

El club confía en registrar una entrada histórica para el duelo de esta noche. Las Galletas se alista para vivir, muy probablemente, el partido más trascendental desde la fundación de la entidad. «El ambiente tiene que ser una olla a presión», desea Asier Gayoso. n