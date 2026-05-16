El Mensajero inicia la promoción en el campo del ‘Tamara’

A falta de la disputa del playoff de ascenso a Segunda RFEF, que arranca hoy (12:00) en el Juan Guedes de la UD Tamaraceite, el CD Mensajero puede decir que es el equipo más regular de las últimas siete campañas en Tercera. Prueba de ello, cuatro promociones y dos campeonatos. Todo bajo la dirección deportiva de un Guille Jiménez que es sinónimo de éxitos. Además, con una clara apuesta por la gente de la casa que no solo se ve en el césped, sino también en un banquillo que lidera Cristian Pérez.

El director deportivo de la sección de fútbol del club y presidente de la sección de baloncesto, Guille Jiménez, hace un balance muy positivo del curso y pone en valor el crecimiento competitivo del proyecto rojinegro. «El balance es muy bueno. El equipo ha conseguido clasificarse de nuevo para el playoff, mejorando la posición de la temporada anterior. En este tipo de eliminatorias, el factor campo y la clasificación son muy importantes. Además, lo logramos con un gran porcentaje de canteranos y jugadores palmeros, algo que tiene un valor enorme», señala.

Sobre la evolución del primer equipo, Jiménez destaca el crecimiento competitivo y la fortaleza mostrada en casa como factores diferenciales. «La temporada pasada creo que el equipo hizo una segunda vuelta prácticamente de campeón, pero nos condenó el mal arranque. Aun así, conseguimos disputar un playoff en el que competimos hasta caer en la prórroga ante el San Fernando. Si tuviera que señalar una diferencia principal, sería la fiabilidad y verticalidad que ha conseguido el equipo esta temporada como local. Hacernos fuertes en el Silvestre Carrillo ha sido una de las claves del tercer puesto en liga. Todo esto, unido al cambio de cara del equipo como visitante en estas últimas semanas, nos hace tener motivos para creer en un posible ascenso».

El dirigente rojinegro también subraya el nivel de exigencia que acompaña históricamente al club y las claves que, a su juicio, explican el rendimiento del proyecto deportivo. «El Mensajero es un club exigente. Somos el tercer club de Canarias por historia y masa social. La exigencia en esta categoría siempre debe ser alta, independientemente de las posibilidades económicas. Un buen trabajo en la cadena de filiales, además de intentar controlar al detalle durante toda la temporada el mercado de Preferente y Tercera en Canarias, son dos claves muy importantes».

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El Mensajero visitará hoy al Tamaraceite en el partido de ida de las semifinales de la promoción. El otro duelo medirá al San Mateo y al San Fernando a las 12:30. n