Luisle, el gran reclamo de la Vuelta al Teide

La Vuelta Ciclista Isla de Tenerife-Vuelta al Teide fue presentada ayer en la víspera de una novena edición que llega plenamente consolidada en el calendario internacional de la UCI y como una de las grandes referencias europeas del ciclismo de gran fondo. Mil ciclistas recorrerán hoy sábado las carreteras de la isla, rodeando y ascendiendo el majestuoso Teide, el pico más alto de España, con el ex ciclista profesional Luis León Sánchez como gran atractivo del cartel.

La prueba atravesará 13 municipios de la isla de Tenerife y reunirá a un millar de participantes, de los que el 70% llegarán desde fuera de la isla, con representación de más de 30 nacionalidades. Un total de 400 privilegiados podrán circular por el Parque Nacional del Teide, reservado para los participantes de la modalidad Gran Fondo, con un exigente recorrido de 182 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel acumulado. La organización colgó el cartel de sold out en la prueba larga hace semanas, debido a las limitaciones de acceso al Parque Nacional. Los otros 600 ciclistas tomarán parte en las dos distancias alternativas, de 86 y 64 kilómetros.

El gran nombre propio de esta edición será Luis León Sánchez, uno de los corredores españoles más destacados de las últimas décadas y ganador de cuatro etapas en el Tour de Francia. El murciano repite experiencia en Tenerife tras finalizar segundo el pasado año, solo por detrás del canario Pedro Rodríguez Mesa.

«Ahora corro para disfrutar. Ya no estoy tan pendiente de los vatios ni de tantos detalles como antes. Disfruto del paisaje y de pruebas como ésta», explicó Luisle durante la presentación. El exprofesional también recordó las numerosas concentraciones que realizó en el Teide durante su carrera deportiva, una experiencia que actualmente mantienen figuras como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Primoz Roglic.

En categoría femenina destaca la presencia, en la distancia de medio fondo, de las prometedoras corredoras Valeriia Ponomarenko (Ucrania) y Diana Smirnova (Rusia), integrantes del equipo Pafgio-Dema.

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La Vuelta Ciclista Isla de Tenerife-Vuelta al Teide, convertida en uno de los grandes referentes del cicloturismo en las Islas Canarias, está organizada por 7Raid y el Cabildo Insular de Tenerife. La prueba continúa atrayendo a ciclistas de toda Europa y refuerza la imagen de Tenerife y del entorno del Teide como uno de los destinos de turismo deportivo más reconocidos del continente.