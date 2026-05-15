Morales Mansito domina la asamblea de la que saldrán los avales para la elección del presidente de la FIFT

El proceso de elecciones a la presidencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife avanzó con la configuración de la asamblea de la que saldrán los avales destinados a los precandidatos, el actual máximo mandatario de este organismo, Alejandro Morales Mansito, y el que fuera secretario general de la misma durante la etapa liderada por Juan Padrón Morales, es decir, Ramón Hernández Baussou, que anunció la semana pasada su intención de presentarse. La asamblea ya cuenta con sus 120 componentes procedentes de los cuatro estamentos que sostienen a la Federación: los clubes, los entrenadores, los jugadores y los árbitros. El 22 de mayo se abrirá el plazo para la concesión de avales. Se trata de una fase que finalizará el miércoles siguiente.

Cada precandidato necesitará un mínimo de 18 apoyos para seguir adelante en este proceso. Si solo uno alcanza o supera esa cota, será nombrado presidente. Si los dos pasan el corte, se programará una asamblea en la que se elegirá, con votos secretos, al ocupante del cargo para los próximos años.

La Palma, un poco más con Ramón

De momento, ya hay indicios que sitúan a Morales Mansito por delante de Hernández. Porque las dos candidaturas fomentaron la participación en la asamblea de clubes, futbolistas y entrenadores –el estamento de los árbitros ya estaba cubierto y apoya a Morales Mansito– que iban en su misma línea. Y el respaldo de los asambleístas propuestos por el actual presidente es mayoritario. Por Islas, Ramón sacó algo de ventaja en La Palma. En cambio, Alejandro dominó los porcentajes correspondientes a Tenerife, La Gomera y El Hierro. Con esta respuesta, queda la duda de saber si Hernández Baussou conseguirá o no a los 18 avales que necesita. La incógnita se despejará el 27 de mayo.

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En definitiva, esta fase inicial da como claro favorito a Morales Mansito, principalmente porque los asambleístas confirmados procedentes de los cuatro estamentos que componen la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife han confirmado que apoyan su candidatura. Pero queda otro paso indispensable, el principal, que esos asambleístas ratifiquen sus preferencias con la presentación de los avales durante el plazo que comenzará el 22 de mayo.