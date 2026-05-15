El equipo de Hospiten se suma al entrenamiento del ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias

El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias recibió el pasado 6 de mayo la visita de Hospiten. Una representación del personal de la compañía acudió al Pabellón Sergio Rodríguez, donde presenció un entrenamiento del equipo representativo en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas.

La presidenta Ana Magali Rodríguez fue la encargada de dar la bienvenida y a continuación pasó la palabra a Alejandro Mendoza, jugador del conjunto aurinegro, que fue el encargado de ofrecer una charla donde explicó las singularidades del baloncesto adaptado.

Seguidamente se invitó a los integrantes del equipo de Hospiten a participar del entrenamiento de la escuadra canarista. Los profesionales de Hospiten se mostraron muy interesados por los pormenores del día a día de los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha, además de conocer la realidad del deporte adaptado y del proyecto deportivo inclusivo que impulsa el club chicharrero.

La presidenta incidió especialmente en los valores y el esfuerzo inherente a esta práctica deportiva, que fomenta la igualdad de oportunidades y la superación personal.

“Esta acción nos ayuda a acercar el deporte inclusivo a la sociedad, generando conocimiento desde la experiencia directa y así contribuir a la normalización de la discapacidad”, explicó Ana Magali Rodríguez.

La Fundación CB Canarias y Hospiten mantienen desde hace años un acuerdo mediante el cual la prestigiosa red de centros hospitalarios es responsable de los servicios médicos oficiales de la Fundación.

Dentro del mencionado acuerdo se contempla que los jugadores de la plantilla del Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias puedan realizar pruebas médicas en las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Rambla y del Hospital Universitario Hospiten Bellevue.