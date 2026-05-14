Tenerife vuelve a ser el talismán para España: el Santiago Martín acogerá el Torneo Internacional de Baloncesto Femenino
España se medirá a Nigeria y Bélgica del 21 al 23 de agosto en La Laguna, en una cita clave antes de la Copa del Mundo de Berlín 2026
La Selección Femenina Absoluta de Baloncesto, conocida cariñosamente como #LaFamilia, regresará este verano a Tenerife para disputar una competición de máximo nivel. El Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna será la sede del Torneo Internacional de Tenerife, que se celebrará del 21 al 23 de agosto. Este evento servirá como preparación crucial para la gran cita mundialista de Berlín que tendrá lugar en septiembre de 2026.
El torneo, organizado gracias a la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Cabildo de Tenerife, a través de sus áreas de Turismo y Deportes, supone el reencuentro de la Selección con una isla que ya fue testigo de su gloria en 2018. En aquel entonces, Tenerife acogió el Mundial en el que España conquistó la medalla de bronce, forjando un vínculo emocional inquebrantable entre la afición tinerfeña y el equipo nacional.
Tres potencias mundiales sobre el parqué
El Santiago Martín no solo recibirá a las pupilas de Miguel Méndez, sino que reunirá a tres de las selecciones más potentes del panorama internacional actual:
- España: líder del torneo y actual referente del baloncesto europeo.
- Bélgica: vigente campeona de Europa y una de las grandes potencias mundiales.
- Nigeria: la gran dominadora del baloncesto africano en los últimos años.
Calendario del Torneo:
- 21 de agosto: España – Nigeria
- 22 de agosto: Nigeria – Bélgica
- 23 de agosto: España – Bélgica
Tenerife: epicentro del turismo deportivo
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado el "orgullo" que supone recibir de nuevo a la Selección: "Este torneo refuerza nuestra apuesta por seguir siendo sede de grandes acontecimientos. No solo consolida a Tenerife como un destino de referencia para el turismo deportivo, sino que genera un importante impacto económico y social".
En la misma línea, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, resaltó los valores de "esfuerzo, inspiración y cercanía" que transmite el equipo, mientras que la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, puso el foco en la cantera local. Moliné destacó que será una oportunidad única para que los jóvenes vean de cerca a sus referentes, mencionando especialmente a la tinerfeña Elena Buenavida, ejemplo del talento que emana de la isla.
Una preparación de élite en la "Isla Talismán"
Además de los partidos oficiales, la Selección realizará sus sesiones de entrenamiento en Tenerife durante los días previos, convirtiendo a la isla en su centro de operaciones para el asalto al Mundial.
Con este evento, Tenerife reafirma su capacidad organizativa y su infraestructura de primer nivel, esperando que el Santiago Martín registre un lleno absoluto para empujar a #LaFamilia hacia un nuevo éxito internacional en la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026.
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