La guerra Cruz-Lukyanuk entra en otra dimensión tras el histórico Villa de Adeje

Enrique Cruz nunca se había visto en una como esta. Lo admite el nueve veces campeón de Canarias al asegurar que «una victoria tan igualada al final de 100 kilómetros cronometrados» no la ha vivido «jamás». Y seguramente no exagera. El Rallye Internacional Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar dejó este fin de semana una de esas peleas que engrandecen el Campeonato Regional de Rallyes de Asfalto y que, con el paso de los años, terminan convertidas en referencia obligada cuando se habla de igualdad a la décima.

El lagunero, acompañado por Yeray Mujica en el Toyota GR Yaris Rally2, terminó doblegando a Alexey Lukyanuk por solo 3,6 segundos después de más de un centenar de kilómetros contra el reloj. Una diferencia que incluso pudo ser todavía menor –de 1,4 segundos– sin la penalización de cinco segundos que arrastró el piloto ruso desde la primera jornada tras «desplazar una chicane» en Costa Adeje.

Eso sí, no fue únicamente el margen final lo que convirtió esta edición del Villa de Adeje en algo fuera de lo normal. Lo verdaderamente extraordinario estuvo en la manera en la que se desarrolló el rally de principio a fin. Especial a especial, Cruz y Lukyanuk se fueron contestando casi al momento, devolviéndose golpes durante viernes y sábado. Hasta tal punto fue así que apenas uno o dos parciales se salieron de ese guion. El resto, por décimas, en una pelea a dos bandas que dejó al resto de rivales a más de un minuto.

Lo cierto es que, consumidas ya las tres primeras citas del Regional –Lanzarote, Rally Norte y ahora Adeje– el Mundialito Canario empieza a adquirir una forma muy concreta, la de un campeonato reservado, al menos por ahora, para dos pilotos que parecen competir en una dimensión distinta al resto. Lukyanuk continúa líder con 109 puntos gracias a su triunfo en Lanzarote y al TC Plus conquistado en Adeje, pero Cruz ya está a solo dos puntos del ruso después de enlazar victorias en el Norte y en el Sur de la Isla.

Para encontrar una diferencia todavía más pequeña entre primero y segundo que la registrada en Adeje hay que rebobinar hasta el Rally Senderos Isla de La Palma del pasado año, cuando Enrique Cruz volvió a imponerse a Lukyanuk, aquella vez por solo 3,5 segundos. Otra vez los mismos nombres y, de nuevo, el lagunero saliendo vencedor de un pulso de tintes históricos que entonces terminó siendo crucial para encarrilar su noveno Campeonato de Canarias.

«Fue una lucha de tú a tú a la décima donde hubo que dar el 120%», reconoce Cruz, favorecido en parte por la sanción a Lukyanuk, aunque eso no resta ni un ápice de mérito a una actuación del lagunero que rozó la perfección: cerró la primera jornada con tres segundos de colchón y el sábado salió con la intención clara de abrir algo más de hueco. Lo consiguió apuntándose los tres scratch de la mañana, aunque sin terminar de soltarse definitivamente del ruso, que seguía ahí.

Un rally a la décima

En Atogo solo le arañó cuatro décimas. En Granadilla-Vilaflor fueron ocho. En Guía de Isora-Repsol, siete más. «La idea siempre era estar por delante, aunque sea una milésima», confiesa Enrique. Y es que Lukyanuk nunca terminó de perder comba. El ruso respondió por la tarde con un golpe serio en la segunda pasada por Atogo, recortándole 2,5 segundos de una tacada. Una diferencia que en cualquier otro rally podría parecer poca cosa, pero que en este Villa de Adeje significaba un mundo.

El lagunero, que asegura que no se puso «nervioso» porque estaba «seguro», sabía que el siguiente tramo se ajustaba mucho mejor tanto a la configuración de su Toyota como a su forma de conducir. Y acertó. Recuperó casi dos segundos en la siguiente especial y volvió a ensanchar ligeramente la renta justo antes del desenlace definitivo, un último tramo donde volvió a aparecer Lukyanuk, adjudicándose el TC Plus –que le permite conservar el liderato del campeonato–, aunque el último arreón no le bastó para tumbar a un Enrique Cruz al que Adeje parece sacar siempre su mejor versión. La victoria de este fin de semana supone ya su cuarto triunfo consecutivo en la prueba sureña.

¿Un título cosa de dos?

Más allá del espectáculo, el Villa de Adeje deja también varias lecturas reveladoras de cara al Mundialito. Tan significativa fue la diferencia entre Cruz y Lukyanuk –3,6 segundos– como el abismo que abrieron respecto al resto: más de un minuto. ¿Apunta este campeonato a ser cosa de dos? «Ahora mismo parece que sí», reconoce Enrique, aunque sin cerrar del todo la puerta a sus rivales. «Está claro que cada rally es diferente y quedan 6 semanas para la siguiente carrera que se pueden preparar y pueden ir mucho mejor», añade.

Todo apunta, al menos sobre el papel, a un Mundialito Canario que puede terminar resolviéndose en el último rally. Y esa idea le seduce al estandarte del Disa Copi Sport. «Yo creo que es la ilusión de todos, de los aficionados, de los patrocinadores y de nosotros mismos», cierra el lagunero.