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La colocadora Celeste Vela será el primer fichaje del Tenerife Libby's La Laguna

La jugadora mexicana, a punto de cumplir 26 años, llegará procedente del Sayre Mayser de Gran Canaria

Celeste Vela, en su etapa en el Sayre Mayser de Gran Canaria.

Celeste Vela, en su etapa en el Sayre Mayser de Gran Canaria. / CV Sayre Mayser

Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

Celeste Vela se convertirá, en las próximas horas, en el primer fichaje del Tenerife Libby’s La Laguna para la temporada 26/27. De nombre completo María Celeste Vela Jiménez, se trata de una colocadora de nacionalidad mexicana con experiencia internacional y que está a punto de cumplir 26 años (19/05/2000).

La jugadora centroamericana cuenta con experiencia en la Liga Iberdrola y no tendrá que viajar desde lejos a Tenerife. Vela firmó en verano de 2024 por el Sayre Mayser de Gran Canaria, club en el que ha rendido a gran nivel durante las últimas dos temporadas y del que se despidió hace apenas unos días con un emotivo mensaje en redes sociales.

Celeste Vela, próximo fichaje del Tenerife Libby's.

Celeste Vela, próximo fichaje del Tenerife Libby's. / RFEVB

México, Estados Unidos y Albania

Vela, nacida en Guadalajara, Jalisco, completó en Estados Unidos su formación académica y deportiva en el afamado programa americano. Lo hizo de la mano de la Texas A&M Uinversity-Commerce, con la que ya dejó buena muestra de su talento y prometedora trayectoria en la a NCAA II–Lone Star Conference.

Ya en 2022, partió rumbo a Europa para enrolarse en las filas del SK Tirana de Albania, con el que ganó un doblete en su primera temporada. De 1,75 de altura e internacional con la selección de su país, Vela también sabe lo que es saborear el éxito con la tricolor. No en vano, conquistó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Una jugadora "valiente"

En el Tenerife Libby’s La Laguna consideran a la mexicana como una apuesta segura. Una jugadora que ya ha demostrado su valía en España pero que tiene todavía margen de mejora. De perfil ofensivo, no solo coloca para que sumen sus compañeras, sino que se atreve a buscar el lado contrario de la pista. Celeste hará del Haris un equipo «más valiente».

Reemplazará a Pelland

Su incorporación, eso sí, se producirá para llenar el espacio que dejará Quinn Pelland, una de las mejores colocadoras de la Liga y pieza fundamental en el cuadro blanquiazul durante las dos últimas campañas. Pelland, natural de Canadá, se marchará el próximo curso a Estados Unidos, aunque su salida del club no se haya hecho oficial.

Noticias relacionadas y más

Sí que han sido anunciados formalmente, hasta ahora, tres movimientos en la plantilla del Libby’s. Renovación de Ricardo Lemos al margen –su continuidad se adelantó con la campaña aún en marcha–, la entidad presidida por David Martín seguirá contando con la capitana Yeisy Soto, que experimentará su tercer curso de blanquiazul. No seguirán, mientras, Camila Olguín ni Itziar López, que ya se han despedido del club.

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