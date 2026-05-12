El Batistana se trae a Tenerife seis medallas de Santander

Éxito del Batistana Tenerife en la primera cita de gran relevancia por conjuntos de la temporada. El club isleño cosechó el pasado fin de semana seis medallas, dos de ellas de oro, en la Copa Base y en la primera fase de la Copa de España, eventos celebrados en Santander.

El resultado de mayor relevancia llegó en la Copa Base, donde el Batistana se subió a lo más alto del podio con dos de sus rotaciones. Lo hizo en Juvenil (en una formación compuesta por Gisela García, Cristina Vázquez, Alejandra López, Karla Vilar, Yael Hazan, Giselle Rodríguez y Marina Yonte) e igualmente en Benjamín (equipo integrado por Mía Gómez, Elizabeth Korepina, Yasmin Ben Abdellah, Lucía Ayra y Carla García).

En este mismo torneo el Batistana se colgó otra medalla, en concreto la plata en Infantil, mientras que fue cuarto en Cadete. En Alevín el Ritmicod y el Odisea, 17º y 22º respectivamente, fueron los más destacados entre los clubes tinerfeños.

Las isleñas se suben al puesto más alto del cajón en las categorías Benjamín y Juvenil de la Copa Base

Ya en la Copa de España el Batistana fue plata en Infantil, en una rotación que se estrenaba en absoluto tras haberse impuesto, dos años seguidos, en el Nacional Base. Esta medalla ayudó a que Canarias acabara primera por autonomías.

La colección de preseas del club tinerfeño la completaron los bronces en Primera y en Sénior, categoría esta última en la que también el Intara logró la sexta plaza. Además, el Batistana rozó el podio, con una cuarta posición, en Júnior.

Y por último, en la Copa del Reina individual, la selección canaria concluyó en la cuarta plaza con cuatro gimnastas del Batistana: Daniela Corina Herrera, Valentina Bautista, Serena Nazareth González y Violeta Jiménez.