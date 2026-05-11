Campeonato y ascenso directo para el Atlético Paso

El Atlético Paso regresó a Segunda RFEF tras empatar en la última jornada en Puerto del Rosario y hacer buena la derrota del San Fernando –único que podía discutirle el título– en el Silvestre Carrillo. El 1-1 le da el campeonato y envió al Herbania a Preferente.

No fue hasta cumplida la media hora cuando el Atlético Paso encontró el premio. Un saque de banda metido al área por Ale Martínez encontró la cabeza de Samu Corral, con la que firmó su decimotercer gol del curso. Diez minutos después (41’), el Paso casi pudo sentenciar con una contra conducida por Ale Martínez –y el Herbania desguarnecido– que acabó a los pies del Alberto Escudero. Llegado el descanso, el Paso era campeón y ascendía, mientras el Herbania pensaba en un imposible que le diera vida y opciones de permanencia a la espera de lo que hicieran Arucas y San Bartolomé.

Todo pudo cambiar con el fruto de su salida decidida tras la pausa. Por la calle del ocho se apuntó José Yared a la épica obrando un golazo (50’) con un tiro libre lejano que cogió altura y voló hasta la escuadra derecha de Roberto, imposible para el meta icodense.

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Aunque vivió todo el encuentro como líder y campeón, el ojo puesto en lo que pudiera hacer el San Fernando en el Silvestre Carillo acabó con el gol del Mensajero en el 90’. Gracias a este, el ascenso del Paso quedaba confirmado con una fiesta en Fuerteventura.