Sinclair y L’Hirondel reinan entre los grandes

La Transvulcania Adidas 2026 ya es historia grande de las carreras de montaña. La prueba de La Palma vivió una jornada prácticamente perfecta en la que, a los dos récords logrados el jueves en el Kilómetro Vertical, se sumaron otros seis registros históricos durante un sábado memorable. Todas las distancias competitivas del día batieron sus mejores marcas, algo nunca visto en una misma edición y que confirma el enorme nivel de los corredores presentes en la cita de la Isla Bonita.

En la Ultramaratón, David Sinclair y Blandine L’Hirondel firmaron dos actuaciones descomunales. La carrera masculina arrancó a un ritmo vertiginoso desde el Faro de Fuencaliente, con Damien Humbert pasando primero por los primeros puntos de referencia, mientras Sinclair, Ben Dhiman, Peter Engdahl, Nadir Maguet y Andreas Reiterer se mantenían al acecho.

La prueba cambió varias veces de dueño. Engdahl tomó el liderato en el Roque de los Muchachos, pero Sinclair reaccionó antes de la Torre de El Time y se lanzó hacia meta con ritmo de récord. El estadounidense no soltó ya la cabeza y terminó firmando una llegada apoteósica en Los Llanos de Aridane con un tiempo de 6:32’24’’, rebajando en 19 minutos el antiguo registro de Luis Alberto Hernando. Tras él entraron Peter Engdahl (6:41’19’’) y Nadir Maguet (6:42’31’’), en una carrera donde los seis primeros bajaron el récord histórico de la prueba.

Blandine L’Hirondel cruza la línea de meta. | EL DÍA

En féminas, Blandine L’Hirondel dominó buena parte del recorrido, aunque Lucy Bartholomew llegó a colocarse líder antes de la bajada final. La francesa retomó el mando en el descenso y ya no cedió más terreno pese a varias caídas. La corredora del equipo Kiprun selló el récord femenino con un crono de 7:43’47’’. Lucy Bartholomew fue segunda (7:49’26’’) y Emelie Forsberg completó el podio (8:14’40’’).

Maratón

En la distancia Maratón, Fran Anguita conquistó su segundo triunfo en Transvulcania tras una carrera táctica en la que supo esperar su momento antes de atacar en la bajada. El andaluz atrapó a Álex García y se marchó en solitario hacia la meta de Tazacorte para ganar con récord incluido: 3:39’03’’. Zaid Ait Malek terminó segundo y Olmo Allue tercero.

En categoría femenina, Ikram Rharsalla ofreció una exhibición de fuerza para imponerse con otro récord absoluto de la distancia. La internacional española marcó un tiempo de 4:12’53’’, aventajando a Julia Font y Elisa Desco.

Media

La Media Maratón tampoco se quedó atrás. Los atletas keniatas impusieron desde el inicio un ritmo demoledor y el desenlace acabó siendo un pulso espectacular entre Philemon Kiriago y Anthony Felber. Kiriago se llevó la victoria y el récord con 2:07’43’’, apenas cuatro segundos por delante del suizo. Richard Omaya Attuya y Linus Hultegard completaron el podio prácticamente al esprint.

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En féminas, Ruth Gitonga dominó con claridad y paró el reloj en 2:22’50’’ por delante de Joyce Njeru y Kirsty Skye Dickson. La palmera Moana Lilly Kehres firmó además una actuación sobresaliente al terminar cuarta y primera española.