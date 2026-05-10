Nuevo equipo canario en Segunda Federación para la temporada 26/27

El Atlético Paso regresó este domingo a la Segunda Federación tras empatar en la última jornada en Puerto del Rosario y hacer buena la derrota del San Fernando —único que podía discutirle el título— en el Silvestre Carrillo. El 1-1 de los verditos le da el campeonato del grupo canario de Tercera y envía al Herbania a Preferente, sin nada que rascar, además, por la victoria a domicilio del San Bartolomé.

El equipo de Maxi Barrera arrancó en Los Pozos decidido a quedarse con los puntos para no depender del Sanfer, con el que debía replicar el signo del resultado. Después de un tiro libre de José Yared desviado (2’), se hizo con el medio juego, restó espacios a los locales y fue avisando, antes con una pelota envenenada de Pezzolesi que atajó Castaño.

No fue hasta cumplida la media hora cuando el Atlético Paso encontró el premio. Un saque de banda metido al área por Ale Martínez encontró la cabeza de Samu Corral, con la que firmó su decimotercer gol del curso. Diez minutos después (41’), el Paso casi pudo sentenciar con una contra conducida por Ale Martínez —y el Herbania desguarnecido— que acabó a los pies del Alberto Escudero. El control y un disparo de zurda altísimo dejaron en nada la ocasión.

A los locales solo les servía la victoria, así que trataron de dar un paso al frente encajado el 0-1. Así, un centro de Queret encontró la cabeza de Yoel, pero respondió bien Roberto atajando el remate. Llegado el descanso, el Paso era campeón y ascendía, mientras el Herbania pensaba en un ‘imposible’ que le diera vida y opciones de permanencia a la espera de lo que hicieran Arucas y San Bartolomé.

Todo pudo cambiar con el fruto de su salida decidida tras la pausa. Por la calle del ocho, se apuntó José Yared a la épica obrando un golazo (50’) con un tiro libre lejano que cogió altura y voló hasta la escuadra derecha de Roberto, imposible para el meta icodense.

De vueltas las tablas, el partido mudó a un intercambio de ataques frenético, pero sin fruto para nadie, aunque fue el grupo de Maxi Barrera el que anduvo más cerca de mover el marcador. Antes con un cabezazo de Aythami García (64’) junto al palo y al poco (68’) con una falta esquinada que Samiu Corral ejecutó con la rosca suficiente para salvar la barrera y toparse con el larguero.

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Aunque vivió todo el encuentro como líder y campeón, el ojo puesto en lo que pudiera hacer el San Fernando en el Silvestre Carillo acabó con el gol del Mensajero en el minuto 90. Gracias a este, el ascenso del Paso quedaba confirmado con una celebración anticipada en Fuerteventura y seguida por los aficionados que no viajaron en el casco de la villa palmera, otra vez de Segunda Federación.