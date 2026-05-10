Enrique Cruz golpea en Adeje y aprieta el Mundialito

Una oda al motor en forma de batalla a dos bandas que apunta a que el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto no se resolverá hasta el último tramo del calendario. Enrique Cruz, junto a Yeray Mujica y al volante del Toyota GR Yaris Rally2, se adjudicó este fin de semana el Rallye Internacional Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar, tercera cita del certamen regional, con una ventaja de tan solo 3,6 segundos sobre Alexey Lukyanuk.

El piloto ruso, eso sí, sigue aferrado al liderato del Mundialito después de imponerse en el TC Plus –el último tramo de la prueba, correspondiente a la segunda pasada por Guía de Isora-Repsol– por solo nueve décimas sobre Cruz. Más atrás terminó Yeray Lemes, acompañado por Aitor Cambeiro en el Citroën C3 Rally2, ya lejos de la pelea por el triunfo, aunque bien metido en la del podio. Ahí tuvo que fajarse con el candelariero Sergio Fuentes, que junto a Tecorice Hernández acabó cuarto, a poco menos de nueve segundos del conejero.

El quinto puesto de la general fue para Surhayen Pernía (1:02’19,6’’), al volante de su Citroën C3 Rally2, mientras que Miguel Ángel Fuster terminó sexto con un crono de 1:03’20,9’’ a los mandos del Skoda Fabia RS. Por detrás, Aleksandr Semenov llevó su Toyota GR Yaris hasta la séptima plaza, seguido de Manuel Mesa (Ford Fiesta R5), Óscar Dóniz (Suzuki Swift) y Francisco Delgado (Skoda Fabia RS), que cerró el top ten.

Más de un minuto al resto

Fue el Villa de Adeje un rally que bien podría servir de espejo de lo que está siendo este arranque de campeonato –ya consumidas las tres primeras citas del calendario: Lanzarote, Rally Norte y la prueba sureña de este fin de semana– y, sobre todo, de lo que amenaza con venir. Enrique Cruz y Alexey Lukyanuk, otra vez enfrascados en una lucha encarnizada, insisten en no dejar que nadie se cuele en su guerra. Tan significativa fue la diferencia entre ambos –de solo 3,6 segundos– como el abismo que abrieron respecto al resto: más de un minuto.

Lo curioso, o quizá lo más cruel para Lukyanuk, es que el rally terminó decidiéndose casi desde el arranque. Una sanción de cinco segundos por «desplazar una chicane» en la primera pasada del viernes por Costa Adeje acabó siendo mortal para el piloto ruso. Perdió, en definitiva, por esa penalización.

Cruz y Lukyanuk monopolizan el show

La jornada de ayer, compuesta por seis tramos y a la que Enrique Cruz llegaba con apenas tres segundos de ventaja sobre Lukyanuk, mantuvo el mismo guion de locura del viernes, de máxima igualdad en cabeza y diferencias mínimas. El lagunero arrancó el día desatado y se adjudicó los tres scratch matinales, aunque sin lograr despegarse del ruso. Apenas le arañó cuatro décimas en Atogo, ocho en Granadilla-Vilaflor y siete en Guía de Isora-Repsol. Lo justo para cerrar la mañana con algo más de cinco segundos de colchón.

Ya por la tarde, Lukyanuk respondía con un golpe encima de la mesa en la segunda pasada por Atogo, donde le recortó 2,5 segundos a Cruz; seis décimas más de lo que el tinerfeño había conseguido construir durante toda la mañana. Era un toma y daca. Y cuando parecía que el ruso volvía a meterse de lleno en la pelea, Enrique reaccionó en el siguiente tramo vespertino metiéndole casi dos segundos y empezando ya a ver la victoria un poco más cerca.

TC Plus para Lukyanuk

Al final, el último tramo de la jornada cayó del lado del ruso afincado en la Isla, que logró endosarle casi un segundo a Enrique Cruz para adjudicarse el TC Plus. Un arreón final que no le bastó para arrebatarle el triunfo a la referencia del DISA Copi Sport, que suma ya su cuarta victoria consecutiva en el Sur.

Pese a ceder en el pulso del Villa de Adeje en favor de Enrique, Alexey Lukyanuk mantiene el primer puesto en el CCRA. El ruso, que ganó en Lanzarote la primera prueba del Regional, suma ahora 109 puntos (30 por ser segundo y 3 por llevarse la especial) y aventaja a Cruz, ganador también del Rally Norte, (107) en dos puntos. Tercero se mantiene Yeray Lemes (con 91).