Un equipo canario hace historia y se proclama campeón del mundo de pesca de altura en Costa Rica

«Todavía me cuesta creerlo», admite Carlos Cabrera sobre los últimos minutos en las aguas de Quepos. «A falta de quince minutos para sacar las líneas del agua le dije a Paulino: A ver si alguien de arriba nos echa una mano». Y entonces apareció el triple pique, tres peces vela casi al mismo tiempo y el instante en que el campeonato daba un giro de guion. «Fue decisivo», resume el tinerfeño. A miles de kilómetros de Canarias, en uno de los escenarios más prestigiosos de la pesca deportiva mundial, un puñado de pescadores isleños acababa de hacer historia.

The Rodfather, el equipo formado por Carlos Cabrera y Adrián Arcay (Tenerife), Jeremy López (La Palma) y Paulino Montesdeoca (Gran Canaria), se coronó campeón del Costa Offshore World Championship 2026, considerado las Olimpiadas de la pesca de altura. Lo hizo representando a España y midiéndose a 38 equipos de 22 países distintos, todos clasificados previamente tras conquistar torneos internacionales. Una selva competitiva en mitad del océano.

«Es la recompensa a muchísimo trabajo, sacrificio y pasión por este deporte», explica Adrián Arcay. Detrás del título hay madrugones, viajes entre islas, infinitas horas en el mar y años persiguiendo una oportunidad que parecía reservada únicamente para las grandes potencias de esta modalidad. Hasta ahora.

10.920 puntos para tocar el cielo

Canarias se coló entre las grandes glorias de la especialidad en Quepos, Costa Rica, uno de los templos mundiales de la pesca deportiva. Allí, durante tres días de competición y jornadas cercanas a las diez horas, The Rodfather sostuvo un altísimo nivel para cerrar el torneo con 10.920 puntos gracias a la liberación –siempre bajo normativa de captura y suelta– de 73 peces vela, un marlín azul y un marlín negro.

«Cuando vienes desde Canarias a competir contra algunos de los mejores equipos del planeta y acabas levantando el trofeo en un lugar tan emblemático como Marina Pez Vela, sientes una mezcla de orgullo, alegría y también algo de incredulidad», relata Paulino Montesdeoca.

Un instante del Costa Offshore World Championship 2026. / The Rodfather

Con cierto aroma a expedición de Jacques Cousteau, las jornadas en Costa Rica dejaron horas de tensión sobre cubierta, carreras de un lado a otro del barco y atletas dejándose la espalda para no perder una captura. Esta vez, sin embargo, los protagonistas hablan canario, vienen de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y terminaron conquistando uno de los campeonatos más prestigiosos del planeta.

La clave, coinciden todos, estuvo en el grupo. «La unión y la actitud marcaron la diferencia», resume Arcay, que añade que «ha sido un equipo comprometido, con una mentalidad muy fuerte y todos remando en la misma dirección». Porque en una competición así no basta con saber pescar. «Estos peces no se clavan solos. Hay que estar concentrado las ocho horas de competición, pendiente de la caña y también de los compañeros. Si uno falla, otro tiene que reaccionar», explica Cabrera.

El propio formato del campeonato obliga a ello. Para llegar al Costa Offshore World Championship primero hay que ganarse el sitio conquistando un torneo clasificatorio en cualquier rincón del planeta. The Rodfather selló su billete tras imponerse en la XXXII Puerto Calero Marlin Cup de Lanzarote. Durante el Mundial, todos los equipos cambian cada día de embarcación y tripulación para que nadie tenga ventaja. Las capturas se validan mediante vídeo y son los propios pescadores quienes deben enganchar y pelear cada pieza sin ayudas externas.

El volcán, el mar y una alegría que ya hacía falta

Jeremy López sabe bien lo que significa sacrificarse para llegar llegar hasta ahí. El palmero llevaba meses desplazándose entre islas para entrenar y competir. Reconoce que «ha sido un año duro». «El volcán marcó un antes y un después en nuestras vidas y por fin celebraremos una alegría que ya hacía falta», verbaliza. Cuando llegó la victoria, dice, lo primero que se le vino a la cabeza fue su familia y aquel niño que soñaba con hacerse un hueco en la pesca de altura. «Todo el camino», considera, «ha merecido la pena».

Y todo ocurrió en uno de los mejores escenarios del planeta para practicar este deporte. «Costa Rica es espectacular. Es un mar lleno de riqueza y variedad», cuenta Cabrera. Su privilegiada ubicación, las corrientes marinas y la apuesta por una pesca deportiva sostenible convierten aquellas aguas en un paraíso para especies como el marlín o el pez vela.

Ahora, después de conquistar el mundo, los cuatro miran inevitablemente hacia Canarias. «Espero que esto sirva para visibilizar este deporte en el Archipiélago», explica Jeremy López, que recuerda que «los canarios llevamos el mar en el ADN». Paulino Montesdeoca también entiende que el título puede empujar todavía más la imagen internacional del Archipiélago como destino para la pesca deportiva: «Tenemos unas condiciones privilegiadas, especies espectaculares y uno de los mejores escenarios del Atlántico para la pesca del marlín». «Cada vez más pescadores de todo el mundo miran hacia las Islas no solo por el clima, sino por la calidad real de la pesca que tenemos aquí», asegura.

El triunfo de The Rodfather supone un espaldarazo para una modalidad con muchísima tradición en Canarias, aunque demasiadas veces alejada de los focos. Ellos, eso sí, ya se han ganado un hueco en la historia. «Ahora toca disfrutarlo y asimilar todo lo que hemos vivido», dice Adrián Arcay. Aunque la calma le dura poco: «Este deporte no para y siempre hay nuevos retos por delante». Por lo pronto, ya tienen el anillo de campeones del mundo y una historia imposible de olvidar.