Los motivos que llevan a Ramón Hernández a intentar presidir la Federación Tinerfeña de Fútbol

Ramón Hernández Baussou dio a conocer este viernes su intención de ser presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), una institución que conoce bien por el tiempo que pasó dentro del organigrama directivo como hombre de confianza de Juan Padrón Morales: asumió la secretaría general a partir de 1987, aunque ya venía desempeñando otras funciones desde mediados de la década de los 70. En junio de 2022 se produjo el relevo en la cúpula con la entrada del actual máximo dirigente, Alejandro Morales Mansito, que tratará de seguir en el cargo tras las elecciones que se llevarán a cabo este año. A falta de que se confirmen las candidaturas con los correspondientes avales, todo parece indicar que las opciones serán Morales y Hernández.

La inesperada alternativa –él mismo reconoció que no tenía la intención de dar este paso hasta que sintió el apoyo de un amplio sector del fútbol tinerfeño– salió a escena en un acto desarrollado el hotel Mencey. A su lado, Alfonso Fernández, exvicepresidente de la FIFT y presidente de la UD Longuera Toscal, y Marta López, directiva de la Federación Española de Fútbol y expresidenta del Juventud Silense. "No vengo solo, vengo acompañado por un equipo amplio, serio y comprometido, formado por personas con experiencia contrastada en el fútbol, en los clubes y en la gestión federativa", advirtió Hernández dejando en el aire la identidad del resto de integrantes de su grupo de trabajo.

Una Federación "más cercana y ágil"

En su intervención, Ramón aclaró que no iba a presentar ningún programa electoral porque "antes de prometer hay que escuchar". Precisamente, ese fue uno de sus compromisos, el de atender las necesidades de los equipos y los "estamentos" del fútbol tinerfeño. También planteó una Federación "más cercana y ágil", una "gestión responsable de los recursos" económicos, "recuperar la normalidad institucional, el diálogo y el respeto" y, en definitiva, "impulsar un proyecto que combine experiencia y renovación". A grandes rasgos, una declaración de intenciones con detalles aún por pulir que se irán conociendo.

Hace unos meses, el exsecretario de la FIFT no se habría imaginado en esta situación. Pero la convocatoria de elecciones anunciada el 12 de enero fue modificando sus planes. "Desde ese momento me llamaron muchas personas y equipos para que me presentara, y a todos les dije que no. Pero se habían propuesto otros candidatos que no llegaban al seno del fútbol tinerfeño y me convencieron", reveló Hernández. "Y cuando tantas personas del fútbol te piden que des este paso, tienes la obligación de escuchar", añadió.

Ramón Hernández. / El Día

El recuerdo de Juan Padrón Morales

Ante todo, quiso matizar que no se había animado a "dar este paso por ambición personal, por nostalgia o para volver al pasado". Saliéndose del guion previsto, agregó otro factor determinante, su amistad con el anterior presidente de la FIFT. "Doy este paso por Juan Padrón Morales, que donde esté, seguramente me habría aconsejado que lo hiciera", dijo sobre el dirigente fallecido en agosto de 2025.

Sin entrar en detalles de lo que le gustaría cambiar, opinó que la Federación está "demasiado alejada" de la realidad del deporte. "He observado cansancio y descontento, pero también ganas de construir, de que la Federación vuelva a estar cerca de quienes hacen fútbol cada día", continuó.

También situó en un primer plano la conveniencia de que la Tinerfeña mantenga buenas relaciones con la Española. En ese aspecto, dijo que la candidatura que encabeza tiene el "visto bueno" de la RFEF. "Necesitaremos su apoyo".

"Menos marketing y más trabajo"

En esa línea, señaló que la Federación "no puede convertirse en un fin en sí mismo" ni "vivir de espaldas a los clubes" o alejarse de "los problemas reales del fútbol", sino ser "una herramienta útil, cercana y eficaz". Por todo esto, se mostró convencido de que el organismo que defiende los intereses del fútbol tinerfeño "debe estar donde se encuentren los problemas reales: en los clubes, en los campos, en las competiciones, en las licencias, en los calendarios, en los desplazamientos, en la formación, los arbitrajes...". Por su conocimiento, considera que hay margen de mejora en ese funcionamiento porque, según comentó, "a veces parece que se decida más esfuerzo a la imagen que a los problemas". Dicho de otra manera, pidió "recuperar una idea sencilla con menos marketing y más trabajo". Es, más o menos, la esencia del eslogan de su futura campaña: Una Federación al servicio del fútbol. Un plan que velará por la igualdad, para que "nadie mire por encima del hombro a nadie", y por el correcto manejo de los recursos que genere el propio fútbol, porque "la Federación no está para ganar dinero sin más, sino para gestionar todo lo que se vaya generando".

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Lejos de poner en marcha un proceso que divida, Hernández Baussou afirmó que el proyecto que lidera no ha nacido "contra nadie" ni pretende "abrir heridas" dentro del fútbol provincial. "Venimos a pacificar y a sumar, y a recuperar el diálogo, la normalidad y el respeto", manifestó delante de un público formado por una representación de este colectivo. Entre ellos, el presidente del CDTenerife Femenino, Sergio Batista.