Transvulcania 2026 arranca batiendo récords

La Transvulcania adidas 2026 oficializó ayer su inicio con la presentación de una prueba que alcanza su décimosexta edición batiendo récords incluso antes de comenzar. En el marco de la Feria del Deporte de La Palma se celebró la puesta de largo de la carrera más emblemática de la Isla Bonita, un referente mundial del trail que este año agotó todos sus dorsales con meses de antelación y acumuló más de un millar de corredores en lista de espera.

En el acto estuvieron presentes Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma; Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica; Yurguen Hernández, consejero de Deportes; Javier Llamas, alcalde de Los Llanos; Lorena Hernández, responsable del área de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias; David Ruiz, alcalde de Tazacorte; Aitor Pérez, concejal de de Tijarafe; Omar Hernández, representante de la World Mountain Running Association y del ayuntamiento de El Paso, y Bárbara Scheithauer, Athlete Manager de adidas. Además, el equipo adidas contó con Luis Alberto Hernando, Pablo Villa, Daniel Osanz, Kimi Schreiber y Ezequiel Pauluzak.

Sergio Rodríguez reconoció la emoción que le produce volver a vivir una prueba en la que se deposita «mucho esfuerzo» por parte de Sodepal y del área de Deportes del Cabildo. El presidente destacó que la carrera vuelve a ser «la Transvulcania de los récords», con más de 3.000 inscritos, las plazas agotadas «tres meses antes de la prueba» y 1.600 deportistas en lista de espera, unos datos que reflejan «el prestigio de esta prueba». También afirmó que «estos datos hablan claramente de que Transvulcania está en un momento de salud increíble».

Por su parte, Miriam Perestelo señaló que «hay que poner en valor todo el trabajo que se hace desde el Cabildo» junto a ayuntamientos, voluntarios y clubes de trail para sacar adelante una prueba que, recordó, tiene un enorme impacto social y económico para la isla.

Yurguen Hernández agradeció a todos los que permiten que Transvulcania «siga siendo un referente del deporte a nivel mundial» y destacó la participación de jóvenes en la Kids Run, subrayando el crecimiento del trail running en La Palma.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, mostró su «absoluta satisfacción» porque el municipio continúe siendo meta de la ultramaratón. «Para mí es un orgullo estar aquí recibiendo a Transvulcania adidas», aseguró.

En nombre de adidas, Bárbara Scheithauer afirmó que «la Transvulcania adidas está fija en el calendario de los corredores de montaña» y destacó la atmósfera especial que se vive en la isla.

La Feria Deportiva Insular Sport Experience abrió también sus puertas con espacios dedicados al deporte, el comercio local, iniciativas solidarias y exhibiciones deportivas. La feria contará además con actividades paralelas, exhibiciones de federaciones y puestos vinculados al deporte y la gastronomía, generando un gran ambiente con la llegada de corredores, acompañantes y público general, que disfruta de una edición histórica.

Hoy, el Kilómetro Vertical

La actividad deportiva de Transvulcania arrancará esta tarde, desde las 17.00, con la disputa de una nueva edición del espectacular y explosivo Kilómetro Vertical que partirá desde el Puerto de Tazacorte para llegar a La Torre de El Time en un recorrido de máxima exigencia para los participantes.

El sábado llegará el turno para la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón, tres distancias de competición en las que los participantes pondrán todo el trabajo preparatorio del año en busca de sus diferentes objetivos personales y siempre dentro de sus diferentes niveles.