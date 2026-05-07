Enrique Cruz busca la cuarta seguida en Adeje

Todavía con la histórica resaca de un inolvidable Islas Canarias, que en su 50ª edición llevó al Archipiélago a la primera línea del automovilismo mundial, los aficionados al motor ponen ahora rumbo al sur de Tenerife. El rugido del Rallye Internacional Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar concentra el protagonismo regional y nacional acogiendo, en su trigesimoquinta edición, los campeonatos de asfalto de Canarias y de España, con una lista oficial de inscritos formada por 77 equipos y hasta 10 vehículos de la categoría Rally2.

Doble aliciente para un fin de semana por todo lo alto que ya empezó a calentar motores ayer con la ceremonia de salida. Este viernes, tras el shakedown matinal en Arguayo, llegará la hora de la verdad con un itinerario compuesto por 12 tramos cronometrados: seis en la etapa de esta tarde y otros seis en la jornada de este sábado. La acción arrancará en Costa Adeje poco antes de las 18:00, seguirá con el Arona-San Miguel-Vilaflor y echará el cierre al viernes con el Karting Club Tenerife Recalvi. Todos, además, con doble pasada.

Este sábado, la segunda etapa pondrá sobre el asfalto otros seis tramos cronometrados, con cada ciclo arrancando en Atogo, antes de encadenar el Granadilla-Vilaflor y el Guía de Isora-Repsol. El TC Plus para los equipos del CCRA será el último tramo de la prueba, es decir, la segunda pasada por Guía de Isora-Repsol.

Dueño y señor de la prueba sureña en las tres últimas ediciones, el tinerfeño Enrique Cruz vuelve a centrar todas las miradas durante este fin de semana. Junto a Yeray Mujica, el actual campeón regional y vigente subcampeón del CERA abre la lista de inscritos con su Toyota GR Yaris Rally2. Los abanderados del DISA Copi Sport, vencedores de la última cita del certamen canario, llegan segundos en el Mundialito y buscarán la cuarta consecutiva en Adeje.

Enrique Cruz y Yeray Mujica, en el Toyota Yaris. / Copi Sport

«El Villa de Adeje siempre se nos ha dado bien. Por sus características, con tramos en su mayoría conocidos y bastante circuiteros, si no aparece la lluvia, creo que ninguno de los equipos deberíamos sufrir los quebraderos de cabeza con la elección de las cubiertas y los reglajes apropiados para los coches que hemos tenido en las dos primeras carreras de la temporada, y podremos competir en igualdad de condiciones», comenta Enrique Cruz.

Quien intentará amargarle el fin de semana, como ya hizo en una de las dos primeras estaciones del Mundialito, será el piloto ruso afincado en la Isla Alexey Lukyanuk. Líder del campeonato con seis puntos de ventaja sobre Cruz, aterriza ahora en una prueba en la que quiere seguir marcando territorio a los mandos de un Skoda Fabia RS que este año le está respondiendo de maravilla. El objetivo, sumar su segunda victoria de la temporada regional.

De hecho, ya lo dejó claro en declaraciones a este mismo medio el piloto que compartirá habitáculo con Yuri Kulikov: «Definitivamente, este año el objetivo es ir a por el Mundialito Canario; es la prioridad número uno». Para mantener el liderato tendrá que conquistar un terreno en el que nunca ha ganado.

Con idéntica montura que estos últimos, Sergio Fuentes y Tecorice Hernández, cuartos actualmente en la clasificación del Campeonato Regional de Canarias de Rallyes de Asfalto, buscarán dejar su sello en una prueba que conocen bien.

Horarios del Rallye Internacional Villa de Adeje Tenerife Trofeo Cicar. / El Día

En el bando oriental destaca la figura del incombustible Yeray Lemes, decidido a evitar que el campeonato empiece a convertirse en un mano a mano. Junto a Aitor Cambeiro y al volante del Citroën C3 Rally2, el lanzaroteño quiere meterse de lleno en la pelea después del triunfo de Lukyanuk en Lanzarote y de Cruz en el Rally Norte, resultados –y sensaciones– que ahora mismo apuntan a un duelo entre ambos. Pero todavía queda mucha tela que cortar. No en vano, tres de los cuatro rallyes orientales –territorio donde Lemes suele moverse como pez en el agua– están por disputarse.

La nómina de candidatos, al menos para la pelea por el podio o por merodear las posiciones de cabeza, la completan Manuel Mesa y Dailos González, al volante del Ford Fiesta Rally2, además del regreso de Jan Cerny junto a Yevhen Chervonenko con el Porsche 997 GT3 Cup.

En el capítulo nacional, aunque con la competición todavía en ciernes (apenas se ha disputado una de las pruebas que lo conforman), la pareja formada por Surhayen Pernía y Patricia Saiz se presentan como la gran atracción.

Competirán en un rallye que ya conocen bien a bordo de un Citroën C3 Rally2 y aterrizan en Adeje después de firmar una meritoria tercera plaza en La Llana. Tampoco faltarán a la cita Alberto Ordóñez y Miguel Ángel Fuster, actuales cuarto y quinto clasificados del CERA.

En cuanto al factor meteorológico, y aunque este año algunas previsiones dejan abierta la puerta a la lluvia, lo cierto es que el Villa de Adeje ha sido tradicionalmente una prueba marcada por el asfalto seco.