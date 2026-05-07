La olímpica Carolina Marín inspira en La Laguna

El Teatro Leal acogió ayer la visita de una de las deportistas más importantes en la historia del deporte español. La campeona olímpica Carolina Marín protagonizó en La Laguna la charla motivacional La suerte no viene sola, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

La deportista onubense anunció a finales del pasado mes de marzo su retirada de la competición oficial, poniendo fin a una trayectoria brillante en la que ha marcado un antes y un después en el bádminton mundial y se ha convertido en un referente para varias generaciones dentro y fuera del ámbito deportivo. Meses después de comunicar esta decisión, Marín acudió a La Laguna para compartir algunas de las experiencias que han definido su carrera y su vida personal.

La estancia de Marín en el municipio comenzó a las 13:00 con una recepción institucional en el Consistorio lagunero. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez y el presidente del OAD, Badel Albelo, fueron los encargados de recibir a la exdeportista española, a quien hicieron entrega de un obsequio como recuerdo de su visita a La Laguna. El coloquio arrancó a las 17:30 en el Teatro Leal con la bienvenida de la periodista y jefa de Deportes de Radio Televisión Canaria, Fátima Febles, que dio paso a su vez al anfitrión. El alcalde la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez.

«Lo más importante para mí es que se me recuerde por los valores que me representan», asegura la onubense

Bajo el lema La suerte no viene sola, el encuentro puso el foco en la resiliencia y la fortaleza mental como claves para alcanzar distintas metas personales y colectivas. Triple campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018, además de convertirse en la primera española en lograr una medalla de oro olímpica en bádminton, conseguida en Río 2016, Carolina Marín ha destacado también por su capacidad para regresar a la élite tras superar importantes lesiones. «Después de la primera y la segunda lesión siempre aparecen dudas: ¿volveré a ser la de antes?, ¿volveré a competir? Son muchas preguntas que te haces, pero hasta el último momento he intentado disfrutar de este maravilloso deporte. Lo he dado todo», señaló.

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Durante su intervención, Carolina Marín destacó el papel fundamental que ha desempeñado su familia a lo largo de su trayectoria, especialmente en sus primeros pasos dentro del deporte de élite. Asimismo, la deportista quiso lanzar un mensaje final centrado en la importancia de vivir cada etapa con intensidad y mantener siempre presentes los valores personales. «Vivan con pasión cada una de las cosas que la vida les pone por delante. Más allá de los títulos y las medallas, lo más importante para mí es que se me recuerde por los valores que me representan», concluyó. n