Liderado por Laura Herrera
‘El Alisio Talks’ despega de la mano de Cid y Carbonell
La gimnasta y la nadadora encabezan la primera de una serie de charlas en las Islas
El Día
El proyecto El Alisio Talks. El viento que mueve conversaciones, liderado por la exjugadora tinerfeña de baloncesto, Laura Herrera, llega a Tenerife en primicia, con un espacio para conversar más allá del deporte. Las primeras protagonistas han sido dos reconocidas exdeportistas: Ona Carbonell, medallista olímpica de natación artística, y Almudena Cid, única gimnasta en cuatro finales olímpicas. Este primer diálogo, impulsado por el Cabildo de Tenerife a través del área de Deportes, tiene como principal objetivo abrir conversaciones que van mucho más allá de la competición, desde diferentes espacios únicos de las ocho islas del Archipiélago.
La primera de estas ocho charlas audiovisuales, desarrollada el Hotel Silken Saaj Maar Puerto de la Cruz, se centra en el mundo de la natación artística y la gimnasia rítmica con dos referentes que reflexionan sobre sus historias más personales con temáticas como el papel de las mujeres en el deporte, la salud integral, la visibilización, el liderazgo femenino, los estereotipos de género o la brecha en la práctica deportiva en las adolescentes. La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, acompañó a las protagonistas durante el encuentro y se desplazó junto a ellas al Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife.
El Alisio Talks toma su nombre del viento característico de Canarias, símbolo de movimiento, conexión y cambio. Con esta metáfora, el proyecto aspira a desarrollar distintas sesiones, donde destacadas personas invitadas del ámbito deportivo abordarán, desde una perspectiva humana, temas de interés que trascienden lo estrictamente deportivo.
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