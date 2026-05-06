La Laguna presenta su calendario deportivo

El calendario deportivo municipal del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna arranca este domingo, 10 de mayo, con la celebración del XXV Medio Maratón Ciudad de La Laguna, una de las pruebas más emblemáticas del calendario local, que contará con la participación de aproximadamente 2.900 atletas.

El calendario deportivo municipal continuará el 25 de julio con la XXI Travesía a Nado Bajamar-La Punta, una competición ya consolidada que reúne cada año a numerosos participantes y aficionados a las pruebas en aguas abiertas.

De vuelta al atletismo, y siguiendo el orden cronológico de las competiciones previstas, destacan la Carrera Popular del Cristo, la Carrera Popular de Taco, el XVII Cross de Bajamar, el II Cross de Las Gavias, la Carrera por la ELA y la III Legua de San Benito Abad.

La programación también incluye el Campeonato de Baloncesto 3x3 de Bajamar, uno de los torneos de esta modalidad más antiguos de Canarias y uno de los más longevos de España.

Asimismo, sobresale El Cristo Urbano, un evento deportivo y cultural de carácter urbano y multidisciplinar que se desarrolla en el marco de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna y que se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras y diferenciadoras del programa festivo.

El calendario deportivo municipal culminará con la celebración de la San Silvestre Lagunera 2026, una cita ya tradicional con la que La Laguna despedirá el año promoviendo la actividad física y la participación ciudadana.

Carreras populares, travesías a nado y eventos urbanos protagonizan la agenda del OAD

Este calendario fue presentado en la plaza Hermano Ramón por el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, una entidad que se ha consolidado como una de las estructuras públicas más activas en la promoción del deporte municipal en Canarias.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, fue el encargado de abrir el acto de presentación y de detallar algunos aspectos de las pruebas programadas. Durante su intervención, destacó el esfuerzo organizativo que hay detrás de cada evento y subrayó que «detrás de cada una de las pruebas que vamos a ver hay mucho más que una carrera o una competición. Hay meses de trabajo técnico, hay coordinación con seguridad, emergencias y servicios municipales, y hay una inversión importante que supera los 600.000 euros anuales en organización de eventos».

Asimismo, el edil municipal habló de cifras, y afirmó que «hay un impacto real». «Más de 25.000 participantes al año, más de 150 profesionales implicados, cientos de voluntarios y miles de personas que salen a la calle a disfrutar del deporte. Eso es lo que estamos construyendo en La Laguna a través del deporte», apuntó.

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El concejal de Deportes cerró su intervención con una reflexión final que invita a los vecinos y vecinas del municipio a moverse. «Este calendario no es solo una agenda de actividades. Es una invitación a participar, a moverse y a vivir la ciudad desde el deporte. Queremos que cada persona encuentre su espacio, independientemente de su edad, su nivel o su condición», concluyó. n