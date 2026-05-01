El Costa Adeje Tenerife se conforma un un empate en su visita al Granada (1-1)

Se alarga la racha sin perder, pero un solo punto que puede no valerle para conservar la cuarta plaza al término de la Liga F. El Costa Adeje Tenerife no ha pasado del empate en su visita al Granada CF (1-1) en lo que significa su sexta jornada seguida puntuando, esta vez a domicilio, donde las de Yerai Martín se repusieron al tanto inicial de las locales, si bien luego no lograron marcar más.

Después de un intercambio de golpes el Costa Adeje se pudo adelantar en el 27 en un cabezazo de Gramaglia. Sin embargo, justo en la acción siguiente una falta de entendimiento entre Pola y la portera Nayluisa Cáceres permitió que Lauri hacer el 1-0.

Se levanta enseguida del 1-0

Lejos de acusar el golpe, el cuadro tinerfeño se levantó y gracias a una internada por la banda izquierda de Shakina y posterior centro, Paulina Gramaglia sí acertó esta vez con la portería rival para el 1-1 en el minuto 31. Hasta el descanso el dominio fue de las isleñas, que tuvieron sendas ocasiones en las botas de Shakina y Natalia Ramos.

Ya en la segunda mitad el dominio fue alterno, con varias ocasiones en las dos áreas. El Costa Adeje reclamó dos penaltis que le fueron desestimados por la colegiada (sobre Natalia Ramos en el 68 y a Sandra Castelló en el 96), y las de Yerai Martín se tuvieron que conformar con el empate.

Sandrá Castelló controla el balón en el partido ante el Granada / Liga F

Con este resultado el equipo blanquiazul le saca tres puntos a un Atlético de Madrid que recibe el domingo al Eibar. La próxima jornada (domingo 10, 18:00) el Costa Adeje recibe en el Heliodoro Rodríguez López al poderoso FC Barcelona.