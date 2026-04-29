La Vuelta a Tenerife Junior, a punto de rodar

El Cabildo de Tenerife acogió este martes la presentación de la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Tenerife Junior. En el acto de salida, celebrado en el Salón Noble de la Corporación Insular, se ofrecieron todos los detalles de una prueba, que tendrá lugar este sábado y domingo, días 2 y 3 de mayo, en diferentes puntos de la Isla.

El acto contó con la participación de la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné, la presidenta del comité organizador, Noelia Pérez Peñate, el concejal de Deportes de La Laguna, Badel Albelo, y la directora de Comunicación y Marketing de Cajasiete, Almudena Méndez.

La competición reunirá a 20 equipos nacionales e internacionales, entre ellos los principales protagonistas de la pasada edición, Electromercantil, Maguisa Guijuelo y Bathco, junto a escuadras canarias como Tenerife Bike Point, Viclass Tenerife, representación tinerfeña, y el Gran Canaria Bike Team. Además, contará con participación internacional, gracias al equipo portugués Blackjack Bairrada y el francés Asvillemur Cyclisme, reforzando la proyección exterior de un campeonato, que está incluido en el calendario nacional de la Federación Española de Ciclismo. En definitiva, un campeonato que reunirá a la élite del ciclismo júnior español, ofreciendo una oportunidad clave tanto para el desarrollo del talento joven como para la proyección de los corredores canarios y tinerfeños.

En el recorrido de la prueba destaca por sus dos etapas en línea, que cuentan con una gran exigencia por su terreno técnico, montaña y un alto nivel competitivo. La primera de ellas, la del sábado, presentará una distancia de aproximadamente 69,80 kilómetros con salida y llegada en San Cristóbal de La Laguna. La jornada arrancará con un tramo rápido en dirección a Santa Cruz antes de adentrarse en el macizo de Anaga. Desde el entorno del Auditorio, los corredores afrontarán el ascenso hacia El Bailadero, superando un trazado exigente. Tras coronar, el pelotón descenderá hacia Tegueste, atravesando carreteras sinuosas del norte de la Isla, para regresar a La Laguna con final en la Plaza del Cristo. La etapa contará con dos metas volantes (en torno a los kilómetros 16,8 y 61,1) y puntos clave de montaña, destacando el ascenso final hacia Las Mercedes (km 68,8).

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La segunda etapa, prevista para el domingo y que será retransmitida en directo por la Televisión Canaria, incrementará la dureza con un recorrido de entre 99 y 103 kilómetros, con salida en La Laguna, y meta en Vilaflor de Chasna. El trazado comenzará con un ascenso progresivo por la carretera TF-24, atravesando el Parque Natural de la Corona Forestal hasta alcanzar el cruce de Los Loros, primer punto clave de montaña. A partir de ahí, el pelotón descenderá hacia Arafo para enlazar con la TF-28, una vía histórica que discurre por el sur de la Isla. Tras pasar por Granadilla de Abona, comenzará el ascenso definitivo hacia Vilaflor, meta situada a unos 1.420 metros de altitud. Esta subida larga y constante, unida a un desnivel acumulado superior a los 2.000 metros, será decisiva para la clasificación general. n