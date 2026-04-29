Nadie le tose al Real Unión: ascenso, cifras de récord y un futuro «ambicioso» en Primera RFEF

No hay conjunto que le tosa al Real Unión en ninguna de las categorías del fútbol femenino nacional; solo, claro, el Barça. Con solo dos derrotas en toda la temporada, el segundo mejor equipo de España remató el domingo su gran obra con el ascenso matemático a Primera Federación, una división a la que llevaba años llamando a la puerta y que esta vez, por fin, ha tirado abajo. El conjunto de La Salud sube a la categoría de los filiales de los grandes –militan el propio Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid– con «objetivos ambiciosos», según anticipa su entrenador Robert Hernández.

Historia de un proceso cocinado a fuego lento, el ascenso del Real Unión de Tenerife femenino no responde a ningún golpe de suerte. Primero, en la 23/24, llegó un cuarto puesto que dejó claro que el equipo iba por el buen camino, aunque con ese algo todavía por afinar. Después, el tercer puesto, un pasito más, quedándose a solo dos puntos de la promoción, la misma que, por cierto, disputó el filial del Costa Adeje –que coincidirá con el cuadro capitalino el próximo ejercicio en Primera Federación–. Y por fin, esta temporada, el desenlace esperado.

Una goleada para cerrar el círculo

Se abrochó el ascenso en La Salud de la forma más rotunda posible con una goleada (9-2) ante el colista Futbolellas en la última jornada. El equipo santacrucero llegaba dependiendo de sí mismo, pero tras una pelea durísima con rivales como el Sant Adriá o el Zaragoza que se prolongó hasta el final.

«Teníamos muchísimo respeto por el rival porque en la ida nos lo puso complicado. Nosotros empezamos muy fuertes y las chicas, la verdad, estuvieron no solo durante el partido, sino durante toda la semana, muy respetuosas con lo que nos jugábamos», explica Robert Hernández cuando se le pregunta sobre cómo encaró una final como la del domingo, en la que, sobre el papel, el mayor rival parecía ser el propio Real Unión, con un equipo enfrente descendido desde hacía un mes y con unos números muy pobres.

Diecisiete jornadas sin perder

Se afrontó el choque con «constancia», esa que ha marcado la temporada del cuadro capitalino y que tanto repite Hernández, y con la idea de «no bajar el pistón» en ningún momento. Así se explica una racha de 17 jornadas sin perder: trece victorias y cuatro empates que acabaron empujando al equipo hasta la cima. Pero ni por esas hubo margen para relajarse, porque pese a no conocer la derrota desde noviembre, todo se decidió en la última jornada.

Cuando Hernández se detiene en los secretos de su equipo, admite que «uno de ellos es el trabajo duro, pero de verdad». Dispara elogios hacia un grupo que «ha ido a entrenar todos los días con un sentido y que ha entrenado todos los días a un nivel muy muy alto». El otro factor diferencial, el rendimiento en casa. Cuenta el estratega isleño que «es la primera vez que el equipo consigue mejores números en casa que fuera». «Ha sido crucial el campo de La Salud», remata.

El partido ante el Futbolellas fue el broche de todo ese proceso. «No quería meterle ningún componente emocional ni mental porque, de por sí, el contexto ya lo tenía», aclara el técnico sobre el mensaje que trasladó a las jugadoras antes del partido. «Únicamente quería darles recursos, que tuvieran herramientas durante el partido para sentirse cómodas», explica.

La mayor alegría de Robert Hernández

Y la respuesta no se hizo esperar. Desde el pitido inicial, el Real Unión impuso su ritmo, su intensidad, y esa ambición que lo ha traído hasta aquí. «Estaba muy tranquilo… salieron muy intensas y fuimos superiores durante los 90 minutos», cuenta Hernández. Y esa superioridad acabó en un festival ofensivo liderado por Gara, autora de seis goles y máxima goleadora del campeonato.

En lo personal, el ascenso también tiene un sabor especial para Hernández. Se trata de «la mayor alegría» de su carrera. «Soy un entrenador joven que ha luchado desde siempre… y por fin se muestran resultados fruto de tanto trabajo», resume sobre su camino.

Mirando al futuro, el panorama que se le abre al Real Unión es tan estimulante como exigente. «Ves los nombres de los equipos y se te ponen los pelos de punta», dice el técnico blanquiazul. No es para menos en una Primera Federación que reúne a los filiales de gigantes como el Barcelona o el Real Madrid, además de otros históricos. El salto de categoría implica, en cualquier caso, un cambio de escala en el club en todos los sentidos.

Sin embargo, el Real Unión no quiere traicionar su identidad. La idea para el próximo curso pasa por sostener la base del equipo, renovar a unas 13 o 14 futbolistas y que la columna vertebral siga en pie. Habrá refuerzos, claro, pero sin perder el equilibrio. También seguirá Robert Hernández.

En cuanto a los objetivos, el discurso mezcla cabeza y ambición. Por un lado, admite el técnco que «todos los equipos parten desde un objetivo claro, de intentar puntuar cuanto antes para poder estar otro año más». Pero enseguida añade: «El que me conoce sabe que no vamos a ir solo con un objetivo de permanencia, sino a intentar plantear objetivos ambiciosos, que son los que al final te hacen pelear por cosas más importantes».