Dos ascensos, dos maestros: Tenerife se dispara hacia la Liga Iberdrola

El voleibol femenino tinerfeño se hace fuerte en la élite. El deporte insular vivió uno de los fines de semana más relevantes de su historia reciente con lo sucedido el pasado fin de semana en el pabellón Quico Cabrera, donde se concretaron dos ascensos de dos posibles para los equipos representativos. Tenerife suma así dos nuevos representantes en la máxima categoría de cara a la próxima temporada: el Fedes Ascensores La Laguna (histórico Aguere) y el Santa Cruz Cuesta Piedra sellaron su billete a la Liga Iberdrola y acompañarán al Tenerife Libby’s La Laguna en la élite durante el ejercicio 26/27.

Llegaron los ascensos de los tinerfeños como han sido sus temporadas: con un alarde de autoridad y un dominio que solo encontró resistencia cuando tuvieron que medirse entre ellos. Santa Cruz Cuesta Piedra y Fedes Ascensores La Laguna se cruzaron primero en el grupo A (con triunfo para las capitalinas) y más tarde en la final por el título, donde el conjunto lagunero acabó levantando el trofeo.

Por el camino, ambos equipos superaron al Barça –3-1 para el cuadro santacrucero y un más contundente 3-0 para las laguneras– y en semifinales volvieron a imponer su ley: el Cuesta Piedra resolvió su duelo ante el Leganés por la vía rápida, en tres sets, firmando seguramente su mejor actuación en el fin de semana, mientras que el Fedes tuvo que remangarse un poco más ante el Élite, aunque sin llegar a sufrir en exceso (3-1).

Una vida al servicio de un club

El Santa Cruz Cuesta Piedra regresa a la élite tras dos temporadas en la Superliga 2. Hablar del conjunto santacrucero es hacerlo inevitablemente de Francis Hernández. Su figura va mucho más allá del banquillo; es, en muchos sentidos, el motor del club tal y como se entiende hoy. Presidente, entrenador, formador y referencia absoluta, su recorrido explica buena parte de la capacidad del equipo para levantarse una y otra vez.

Francis Hernández. técnico del Cuesta Piedra. / El Día

Cuando atiende a la llamada de El Día, todavía se le percibe ese puntito de resquemor por la final perdida. Porque sí, reconoce que «era lo de menos» dentro de un fin de semana en el que «el objetivo era subir a la Liga Iberdrola… y ya se ha subido», pero no termina de pasar página con lo del domingo. De hecho, por momentos da la sensación de que el ascenso quede en segundo plano al escucharle: «El equipo no estuvo a la altura de lo que hemos hecho durante toda la temporada en cuanto a disciplina táctica; tenemos un primer set encaminado, que es un 24-21, y eso no se puede perder».

El fin de los fantasmas

Eso sí, le reconforta ver cómo, por fin, se espantan los fantasmas del pasado. Se acaba esa etiqueta de equipo que siempre se queda a las puertas, esa sensación de que las fases de ascenso eran un bloqueo mental. Su grupo, esta vez sí, ha roto ese muro. «Hemos estado en las tres últimas fases finales y este año hemos cumplido con el objetivo final», sintetiza el estratega blanquiazul.

En el otro lado de la historia aparece Ambrosio González, otra figura capital –y de largo recorrido– en el voleibol insular. Su relación con el Aguere viene de lejos, casi de toda la vida, y este ascenso tiene algo de deuda saldada. «Le debía al club que estuviese en Superliga», reconoce.

En lo estrictamente deportivo, tiene claro que su equipo «jugó tácticamente muy bien con el saque y el bloqueo en todos momentos». Y no solo eso. También hubo un salto importante en lo físico: «No llegamos a los quintos sets como es debido en otras ocasiones y eso se solucionó».

Con cierto tono irónico, Hernández apunta que «los equipos peninsulares van a conocer más las islas que algunos canarios». Serán tres los tinerfeños en la Superliga Femenina del próximo curso. Para encontrar un precedente hay que remontarse a la temporada 10/11, cuando coincidieron Cuesta Piedra, Fígaro Peluqueros Tenerife (antiguo CV Tenerife) y Jamper Aguere. Han pasado más de quince años desde entonces. Gran Canaria también presentará tres equipos: Sayre, Emalsa y Heidelberg.

El trabajo no se detiene

El ascenso apenas ha dejado margen para descorchar nada. La planificación de la 26/27 ya está en marcha en ambos clubes, conscientes de que los equipos de la máxima categoría llevan cerca de un mes de ventaja en ese trabajo; Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra parten, por tanto, un paso por detrás. Toca ponerse al día. «Hoy –por ayer– mismo nos hemos reunido los entrenadores con la presidencia», cuenta el técnico del Aguere.

En el Cuesta Piedra el escenario no es muy distinto. Hernández ya avisa de semanas movidas, de hilar fino en cada decisión, de «medir bien lo que se va a fichar» para armar un equipo competitivo sin poner en riesgo la estabilidad del club. Y es que el margen es el que es: «Tenemos que quedarnos un poco con lo que queda por ahí suelto o irnos al mercado internacional y a lo mejor tener que pagar algo más de lo que podemos». De ahí que ambos proyectos miren, sobre todo, hacia dentro: apoyarse en el bloque que logró el ascenso y, desde ahí, intentar dar el salto necesario para pelear por la permanencia –objetivo definido– en la próxima Liga Iberdrola.