Al Tenerife C se le escapa el tren de la promoción

El Tenerife C no pasó del empate ante un Arucas que se mantiene a dos puntos de la salvación (1-1). El cuadro tinerfeñista se adelantó cerca de la media hora, jugando cómodo hasta el descanso. En la reanudación, el equipo grancanario se estiró y no tardó en restablecer el empate, buscando con insistencia la remontada ante un filial al que le costó reengancharse al partido.

El filial se asentó en campo contrario desde los primeros compases, aunque fue el Arucas el que dio los primeros avisos a través de un juego más vertical y transiciones rápidas al ataque. Ale Frieh obligó a intervenir a Omar en una acción individual y después probó fortuna con un tiro cruzado que se fue por muy poco; mientras que Raúl Gutiérrez desvió el disparo de Kevin Mendoza.

La primera del Tenerife C llegó en el ecuador del primer tiempo en una falta de Bruno que la defensa sacó con apuros. Escasos momentos después, Nehuen colgó un balón desde la izquierda que Amin remató a la red llegando desde el lado contrario. El 1-0 aportó tranquilidad a los de Rayco García, ante un rival que solo volvió a crear peligro al filo del descanso con un tiro excesivamente cruzado de Ale Frieh.

El conjunto aruquense se estiró tras el receso, metiendo efectivos en campo rival y embotellando a los blanquiazules en su área. De esta manera, Ale Frieh volvió a ser protagonista con dos disparos detenidos por Omar, e Iván García rozó el gol con un centro que se envenenó y se perdió por poco. Hasta que a los diez minutos de la reanudación, Ibra cazó un mal despeje de la zaga para el 1-1.

Los de José Hernández fueron a por más, con Yadam e Iván García probando fortuna. Por su parte, el equipo tinerfeño, que la tuvo en un disparo cruzado de Adonay ligeramente desviado, logró sacudirse el dominio visitante en la recta final y tuvo la más clara en la última acción, tras un lanzamiento de Gabri desde el borde del área que encontró la mano salvadora de Álvaro Robles.

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El Tenerife C encadena ocho jornadas sin ganar. Después de sumar cuatro de los últimos 24 puntos, pierde opciones para poder participar por primera vez en la promoción de ascenso. En cualquier caso, no está descartado. Le quedan dos jornadas. Debe visitar al San Fernando y recibir en la última fecha al San Bartolomé.