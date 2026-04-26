El Tenerife B pierde y se despide de la promoción

El Tenerife B agotó con su última salida del curso el crédito por la promoción de ascenso a Primera RFEF. La derrota justa en La Fuensanta confirmó al Conquense como equipo de playoff y dejó al filial pendiente de cerrar la temporada en Geneto para ver si acaba sexto o séptimo. Un rival mejor puesto y un gol en el único remate imposible para un Sosa, sobresaliente ayer, fueron demasiado lastre para los blanquiazules.

La baja de Giovanni fue el último contratiempo para otro once reformado de Mazinho en el que volvió a la titularidad Belza, repitió Joel Pérez doblando con Julen y tuvo su primera sesión completa este Jony juvenil, que apunta a fijo en el siguiente proyecto, del que se caerán –si mantiene el club el criterio– Ulloa, Sabina, Mauro y otros cuatro que dejan ser Sub 23.

Apurados los locales para confirmar su plaza en el cuarteto de los que promocionan, el Tenerife se topó con un Conquense impetuoso que lo sometió hasta el 1-0 haciéndose con los duelos, el medio juego y las ocasiones. Al menos sin fallos groseros, el filial sí que concedió tres remates claros bien respondidos por otro juvenil, un Sosa que mejora a los cuatro que le precedieron durante este curso, en una posición que le ha quitado más puntos de los esperables.

El meta majorero sí que no pudo con un remate a bocajarro de Álvaro Sánchez –un dolor de muelas como veterano que es– parar cerrar una segunda jugada en la que el Conquense recolocó el balón en el área chica para permitirse una definición a placer con el portero vendido (1-0, m. 29).

El gol hizo que el Conquense se abrigara en su campo en una segunda parte que obligó al Tenerife a irse arriba con más voluntad que efectividad, echando de menos los laterales proyectados o a un Dylan protagonista y de más la omnipresencia de Vique Gomes. Omar se quedó la banda derecha de Juan Ybarra y un tercer juvenil (Dailo) el sitio de un Viti incapaz para armar una vuelta ganando una pugna a los centrales.

Ni así ni con los ingresos posteriores de Marcos y Ale Peke acabó por gustarse el Tenerife, que acabó entongando al Conquense –salvo el 2-0 que evitó bajo palos Julen (71’)–, sufrió un par de decisiones contemplativas del árbitro y recogió un balance magro: solo un remate en caída de Jony (82’) que salvó con una mano brillante Adri López.

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El Tenerife B estaba obligado a sumar en La Fuensanta, preferentemente con una victoria, para llegar a la última jornada con opciones matemáticas de acceder a la promoción de ascenso. Le queda un último encuentro antes de irse de vacaciones. Será el domingo que viene en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (11:00) en otra jornada con horario unificado. Los blanquiazules competirán sin estar pendientes de la clasificación, todo lo contrario que su rival, el San Sebastián de los Reyes, que se jugará el campeonato en La Laguna.