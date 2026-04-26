El San Miguel gana en Telde y enfila la salvación

Con el San Miguel llevando la iniciativa, Héctor tuvo la primera clara con un zurdazo que salió rozando la base del palo. Después, Juanito se internó por la izquierda y cedió a la frontal del área chica, donde Miquele remató alto; y seguidamente, Konate sacó un tiro a la media vuelta que se fue por poco.

La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 44, cuando Héctor, escorado a la izquierda, golpeó cruzado al palo largo, llegando Zeben al rechace para rematar a la red. En la réplica, la volea de Gabo no encontró portería.

A los tres minutos de la reanudación, Miquele perdonó a portería vacía; y tres minutos después, Héctor tuvo mejor fortuna al robar el balón a Saúl, marcharse solo y resolver en el uno contra uno.

Antes de cumplirse la hora, Ale Cruz robó en el centro del campo y filtró un balón entre centrales que dejó libre de marca en el área a Héctor, quien volvió a batir a Medina en otro mano a mano.

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El equipo tinerfeño pudo ampliar su renta a la contra, pero Víctor se topó a la madera y el tiro raso de Abián salió rozando la base del poste. En el minuto 85, después de un saque de falta lejano, Samu Yánez cabeceó un balón dividido por alto para hacer el 1-3.