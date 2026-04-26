El San Miguel gana en Telde y enfila la salvación
El equipo tinerfeño se impone con un tanto de Zeben y un doblete de Héctor y condena al descenso a Preferente al conjunto grancanario
Acan
Con el San Miguel llevando la iniciativa, Héctor tuvo la primera clara con un zurdazo que salió rozando la base del palo. Después, Juanito se internó por la izquierda y cedió a la frontal del área chica, donde Miquele remató alto; y seguidamente, Konate sacó un tiro a la media vuelta que se fue por poco.
La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 44, cuando Héctor, escorado a la izquierda, golpeó cruzado al palo largo, llegando Zeben al rechace para rematar a la red. En la réplica, la volea de Gabo no encontró portería.
A los tres minutos de la reanudación, Miquele perdonó a portería vacía; y tres minutos después, Héctor tuvo mejor fortuna al robar el balón a Saúl, marcharse solo y resolver en el uno contra uno.
Antes de cumplirse la hora, Ale Cruz robó en el centro del campo y filtró un balón entre centrales que dejó libre de marca en el área a Héctor, quien volvió a batir a Medina en otro mano a mano.
El equipo tinerfeño pudo ampliar su renta a la contra, pero Víctor se topó a la madera y el tiro raso de Abián salió rozando la base del poste. En el minuto 85, después de un saque de falta lejano, Samu Yánez cabeceó un balón dividido por alto para hacer el 1-3.
- Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
- La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
- El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
- Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
- «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
- Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
- El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
- Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026