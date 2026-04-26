El Real Unión conquista el campeonato y asciende

La Primera Federación femenina tendrá la próxima temporada dos representantes canarios, el Tenerife B y el Real Unión, equipo que conquistó ayer un éxito sin precedentes al proclamarse campeón del Grupo 2 de Segunda RFEF tras derrotar al Futbolellas (9-2) en la última jornada, con el campo de fútbol de La Salud como escenario.

Después de 26 partidos de Liga, el conjunto capitalino sumó tres puntos más que el Ona San Adriá, que acabó segundo y buscará el salto de categoría por la vía de la promoción. No pudo superar a un Real Unión que acumuló 18 triunfos, empató seis veces y perdió en dos ocasiones, en casa ante el Zaragoza el 19 de octubre y en La Palma frente al Argual en noviembre. Para cantar el alirón, encadenó 17 jornadas sin ser derrotado: trece victorias y cuatro igualadas.

El conjunto entrenado por Robert Hernández se presentó en la fecha definitiva con todo a favor, dependiendo de sí mismo para subir y recibiendo al colista, un Futbolellas de Torrejón descendido.

Las locales salieron al campo con Noelia García, Elsa Merillas, Yarima Font, Gara González, María Cortés, Laura Pascual, Irene Rodríguez, Nerea Sánchez, Alexandra Bernal, Laura Vázquez y María Ramos. Participaron como suplentes Irati Real, Paula Jiménez, Carlota Díaz, Ariadna Castañeda y Benchara Padilla, y se quedaron sin minutos las también convocadas Adriana Sirgo –portera reserva– y Mónica Hernández.

La superioridad del Real Unión tuvo reflejo en el marcador muy pronto con un gol de Gara en el minuto 9. A partir de ahí, un festival anotador tinerfeño con un papel destacado de la citada atacante, que firmó un hat-trick antes del descanso (2-0 en el 18’ y 3-0 en el 45’) y amplió su cuenta con tres dianas más en el segundo tiempo (6-0 en el 72’, 7-0 en el 78’ y 9-1 en el 89’). También anotaron María Ramos (4-0 en el 47’), Nerea Sánchez (5-0 en el 48’) y Ariadna Castañeda (8-1 en el 88’).

La exhibición en ataque de Gara confirmó su excelente campaña, finalizada por la lanzaroteña con un total de 17 tantos. Fue la máxima goleadora del Real Unión y de la competición, seguida de Benchara (10), Nerea (7), Yarima (4), Elsa (3), Alexandra (3), Irene (3), María Ramos (3), Irati (2), Ariadna (2), Mónica Hernández (1), María Cortés (1), Marta Parralejo (1) y Laura Vázquez (1). «En el inicio de la temporada le dije al entrenador que iba a quedar Pichichi del equipo y de la categoría, y le debo dar las gracias a las compañeras», dijo Gara tras el triunfo de ayer. La delantera, fichada en verano después de su paso por el Guiniguada, quiso poner por delante de su aportación individual «el campeonato y el ascenso».

Su entrenador, Robert Hernández, repartió méritos entre todas las jugadoras. «Han sido constantes en el trabajo a lo largo de la temporada», remarcó antes de recordar que éxitos como el del Real Unión son para los «equipos más regulares», tal como demostró en una Segunda Federación «muy exigente» de principio a fin. En esa carrera, las tinerfeñas se distinguieron por «no bajar el pistón» y por la suma de «talento». Una mezcla de factores que ha premiado a un club que llevaba varias temporadas sentando las bases de su aterrizaje en Primera RFEF. En la 23/24 ocupó el cuarto puesto y en el siguiente se quedó un poco más cerca al ser tercero en la tabla.

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En el presente ejercicio, después de una igualada pugna con el Zaragoza, el Real Unión se hizo con el liderato en la decimoctava jornada, a mediados de febrero, y ya no lo soltó. Ningún rival pudo aguantar su ritmo. El 9-1 al Futbolellas selló un curso histórico.