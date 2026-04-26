Voleibol / Fase de ascenso
El Fedes La Laguna se proclama campeón
El Cuesta Piedra, que también sube, se conforma con la plata y el Élite pierde contra el Leganés en el partido por el tercer puesto
El Fedes Ascensores La Laguna (históricamente Aguere) completó su gesta particular y se proclamó ayer domingo campeón de la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, derrotando al Cuesta Piedra por 3-2 en una final de altísimo nivel. El cuadro lagunero, segundo en la fase regular del campeonato y también en la fase de grupos del torneo celebrado el fin de semana en el Quico Cabrera, demostró un brillante desempeño en los momentos clave y culminó su ascenso (los dos finalistas tinerfeños tenían ya un billete en la máxima categoría) levantando el trofeo.
La mañana había arrancado con el encuentro por la tercera posición entre Élite Vóley El Rosario y UC3M Voleibol Leganés. El duelo estuvo extremadamente igualado, especialmente en la primera tanda, pero el equipo madrileño se manejó mejor en los momentos decisivos y acabó colgándose el bronce con el definitivo 1-3.
Mientras Cuesta Piedra y Aguere decían adiós a la Superliga 2, el segundo equipo del Tenerife Libby’s certificó este fin de semana su ascenso a la categoría, manteniendo así parte de la cuota tinerfeña en la segunda categoría del vóley femenino nacional.
- Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
- La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
- El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
- Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
- «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
- Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
- El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
- Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026