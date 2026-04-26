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Voleibol / Fase de ascenso

El Fedes La Laguna se proclama campeón

El Cuesta Piedra, que también sube, se conforma con la plata y el Élite pierde contra el Leganés en el partido por el tercer puesto

La plantilla del Fedes celebra el campeonato de la Superliga 2.

La plantilla del Fedes celebra el campeonato de la Superliga 2. / ED

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Santa Cruz de Tenerife

El Fedes Ascensores La Laguna (históricamente Aguere) completó su gesta particular y se proclamó ayer domingo campeón de la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, derrotando al Cuesta Piedra por 3-2 en una final de altísimo nivel. El cuadro lagunero, segundo en la fase regular del campeonato y también en la fase de grupos del torneo celebrado el fin de semana en el Quico Cabrera, demostró un brillante desempeño en los momentos clave y culminó su ascenso (los dos finalistas tinerfeños tenían ya un billete en la máxima categoría) levantando el trofeo.

La mañana había arrancado con el encuentro por la tercera posición entre Élite Vóley El Rosario y UC3M Voleibol Leganés. El duelo estuvo extremadamente igualado, especialmente en la primera tanda, pero el equipo madrileño se manejó mejor en los momentos decisivos y acabó colgándose el bronce con el definitivo 1-3.

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Mientras Cuesta Piedra y Aguere decían adiós a la Superliga 2, el segundo equipo del Tenerife Libby’s certificó este fin de semana su ascenso a la categoría, manteniendo así parte de la cuota tinerfeña en la segunda categoría del vóley femenino nacional.

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