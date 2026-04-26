Fedes y Cuesta Piedra ya son de Liga Iberdrola

Tenerife se dispara hacia la élite por partida doble. La Isla firmó ayer una jornada para el recuerdo en el pabellón Quico Cabrera, escenario de un capítulo dorado para el voleibol femenino insular, que alcanzó una cota histórica al sellar no uno, sino dos ascensos a la Liga Iberdrola. Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra respondieron en sus respectivas semifinales y se ganaron con todo merecimiento acompañar al Tenerife Libby’s La Laguna en la temporada 26/27 en la máxima categoría nacional.

Fue, en definitiva, el desenlace perfecto a un fin de semana que ya venía teñido de optimismo desde la fase de grupos, pero que terminó por confirmar el excelente momento que vive el voleibol tinerfeño.

La tarde se abrió con el derbi entre Fedes y Élite Vóley, con un billete directo a la élite sobre la mesa. Y no decepcionó. El conjunto lagunero supo levantarse tras dejar escapar el primer set (19-25) y, tirando de carácter, sangre fría y un punto más de consistencia, acabó dándole vuelta al marcador para cerrar el partido por 3-1 (25-23, 25-20, 25-22).

El derbi siguió el guion previsto de igualdad máxima entre dos equipos que se conocen de sobra. Tras un arranque en el que Élite pegó primero, el Fedes corrigió en la recepción, subió un punto la intensidad atrás y, a partir de ahí, el partido se convirtió en una pelea de detalles. Set a set, punto a punto, donde las laguneras estuvieron más finas en los momentos calientes. Así, el Fedes sellaba su regreso a la Liga Iberdrola y dejaba sin recompensa a un Élite que lo peleó hasta el final, pero que se quedó a un paso.

Alegría del Fedes después de conseguir el ascenso. | CV AGUERE

Nada que ver con esa primera eliminatoria fue lo que llegó después, con una segunda semifinal que derivó en una auténtica exhibición de autoridad. El Santa Cruz Cuesta Piedra, con la firme intención de dejar atrás de una vez por todas su historial de tropiezos en fases de ascenso, no concedió ni una opción al Voleibol Leganés y cerró la faena con un contundente 3-0 (25-17, 25-20, 25-13).

Las capitalinas entraron al partido con la primera puesta desde el inicio, imponiendo su ley en todos los registros: firmes en bloqueo, incisivas en ataque y muy serias en defensa. Poco a poco fueron desgastando la resistencia madrileña hasta convertir el encuentro en un monólogo. El tercer set (25-13), sobre todo, terminó de confirmar a las de Francis Hernández que esta vez no se escapaba. Un parcial sin discusión que desató la celebración en el Quico Cabrera de un equipo que, por fin, recoge el premio a tantos años de insistencia.

Con estos resultados, Tenerife añade dos cupos más en la Liga Iberdrola: Tenerife Libby’s La Laguna, Fedes y Cuesta Piedra dibujarán el tridente isleño del próximo curso en la máxima categoría.

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La jornada de hoy domingo pone el broche al torneo con el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Élite y Leganés, y la gran final, fijada para las 12:00, en la que el Cuesta Piedra se verá las caras con el Aguere con el título de la Superliga 2 en juego.