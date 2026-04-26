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Tenerife Swimrun

Allgaier y Vovrusko se imponen en la Sprint

Laura Estévez y José Domingo Figueroa lideran la clasificación en la modalidad Open

Un momento de la prueba.

Un momento de la prueba. / TONY CUADRADO

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La séptima edición de la Tenerife Swimrun, celebrada ayer en Las Teresitas, coronó como vencedores en la modalidad Sprint Solo a Viktors Vovrusko, en categoría masculina, y a María Isabel Allgaier, en femenina. Vovrusko se impuso por delante de Imanol Bertiere y Miguel Ángel González, mientras que Allgaier estuvo acompañada en el podio por Alejandra Rodríguez y Ángeles Gordillo.

En Sprint Team, Elena Hidalgo y Almudena Pomar lograron la victoria en categoría femenina, mientras que en la masculina el triunfo fue para Airam Peraza y Gorka Antona.

En la modalidad Open Solo masculina, José Domingo Figueroa firmó la mejor actuación del día, seguido de Diego Dévora y Carlos Alberto Delgado. En categoría femenina, Laura Estévez lideró la clasificación, con Elena Badea en segunda posición y Natalia Filatova en tercera.

Salida de la cita. | TONY CUADRADO

Salida de la cita. | TONY CUADRADO

Por su parte, en Open Team, Ana Herrera y María Castillo se alzaron con la primera plaza en categoría femenina. En la clasificación masculina, Javi Hernández y Fabian Bethecourt lograron la victoria, mientras que en equipos mixtos el triunfo fue para Graciela Ruiz y Eduardo Balguerías.

El evento contó con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Tenerife, Alicia Cebrián, y del consejero delegado de Ideco, Manolo Gómez, quienes animaron a los participantes durante el desarrollo de la prueba.

La competición arrancó a las 12:30 horas con la Tenerife Swimrun Kids, en la que participaron menores de entre 10 y 13 años en un recorrido adaptado, reforzando la apuesta por integrar a las nuevas generaciones en este formato deportivo.

A las 13:30 horas, los atletas se enfrentaron a un circuito de 3.312 metros, común a todas las modalidades, compuesto por 812 metros de natación y 2.500 metros de carrera a pie. La competición incluyó las modalidades Open, con dos vueltas al circuito, y Sprint, cuatro vueltas, permitiendo la participación tanto individual como por parejas (Solo – Team). En esta salida también se dieron cita los participantes de las categorías juvenil y cadete.

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La prueba está organizada por DG Eventos, el Cabildo de Tenerife, a través de su empresa pública Ideco, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, contando con Vithas Tenerife como patrocinador especial.

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